Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 13 παιδιά νεκρά
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο Σχολικό λεωφορείο Νότια Αφρική

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 13 παιδιά νεκρά

Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό - Σκηνές οδύνης στο σημείο της τραγωδίας

Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 13 παιδιά νεκρά
Τουλάχιστον 13 παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό όχημα στη Νότια Αφρική, στην επαρχία Γκαουτένγκ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, φορτηγό συγκρούστηκε με σχολικό μίνι λεωφορείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ ακόμη δύο υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Το ιδιωτικό όχημα μετέφερε μαθητές σε διάφορα δημοτικά και γυμνάσια–λύκεια στα νοτιοδυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα περίπου στις 7:00 το πρωί.



Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το μίνι λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν τα παιδιά, επιχείρησε προσπέραση ακινητοποιημένων οχημάτων, πριν συγκρουστεί μετωπικά με το φορτηγό. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ ο οδηγός του φορτηγού αναμένεται να καταθέσει.

Στο σημείο της τραγωδίας επικράτησαν σκηνές οδύνης, με γονείς να ξεσπούν σε κλάματα, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία περισυνέλεγαν σχολικές τσάντες, βιβλία και γραφική ύλη από το οδόστρωμα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης