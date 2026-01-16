Τοπική εκεχειρία εξασφάλισε ο ΔΟΑΕ προκειμένου να αρχίσουν επισκευές στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Τοπική εκεχειρία εξασφάλισε ο ΔΟΑΕ προκειμένου να αρχίσουν επισκευές στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Οι επισκευές αφορούν στην εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πυρηνικό σταθμό

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι εξασφάλισε μια συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας για να εφαρμοστεί τοπική κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αρχίσουν οι επισκευές στην τελευταία εναπομείνασα εφεδρική γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας προς τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.


«Ο ΔΟΑΕ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές για να εγγυάται την πυρηνική ασφάλεια στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και για να αποτρέψει ένα πυρηνικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

