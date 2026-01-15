Κυρώσεις σε Ιρανούς από τις ΗΠΑ, για την καταστολή των διαδηλώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Κυρώσεις Διαδηλώσεις Σκοτ Μπέσεντ

Κυρώσεις σε Ιρανούς από τις ΗΠΑ, για την καταστολή των διαδηλώσεων

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν βίαια στις ειρηνικές διαδηλώσεις, με βιαιοπραγίες, από μαζικές δολοφονίες στους δρόμους έως επιθέσεις εναντίον τραυματιών και νοσοκομείων, κατήγγειλε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ

Κυρώσεις σε Ιρανούς από τις ΗΠΑ, για την καταστολή των διαδηλώσεων
H αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος αξιωματούχων ασφαλείας του Ιράν, που κατηγορούνται πως συντόνισαν τις επιχειρήσεις καταστολής των διαδηλώσεων στη χώρα.

«Οι Ιρανοί αξιωματούχοι απάντησαν βίαια στις ειρηνικές διαδηλώσεις, με βιαιοπραγίες, από μαζικές δολοφονίες στους δρόμους έως επιθέσεις εναντίον τραυματιών και νοσοκομείων», κατήγγειλε σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ. Ως απάντηση, το υπουργείο επιβάλλει μια νέα σειρά οικονομικών κυρώσεων σε βάρος ιρανικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές βάζουν στο στόχαστρό τους τον Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του κορυφαίου οργανισμού ασφάλειας στο Ιράν, καθώς κατέχει τη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας.

Ο Λαριτζανί «συντονίζει την απάντηση στις διαδηλώσεις εξ ονόματος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και δημοσίως καλεί τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να προσφύγουν στη βία για να καταστείλουν τις ειρηνικές διαδηλώσεις», εξηγεί το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου.
Επιπλέον, επιβάλλονται κυρώσεις σε τέσσερις αξιωματούχους ασφαλείας που επιχειρούν σε περιφερειακή κλίμακα στο Ιράν.

«Το μήνυμά μας στον ιρανικό λαό είναι σαφές: οι διεκδικήσεις σας είναι νόμιμες. Διαδηλώνετε για έναν ευγενή σκοπό», δήλωσε ο υπουργός Μπέσεντ στο βίντεο. «Το μήνυμά μας προς την ιρανική ηγεσία είναι επίσης ξεκάθαρο», συμπλήρωσε.

«Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών γνωρίζει πως, όπως οι αρουραίοι που το σκάνε από ένα πλοίο που βυθίζεται, θα μεταφέρετε φρενιασμένα τα κεφάλαια που κλέψατε από τις ιρανικές οικογένειες προς τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Να είστε βέβαιοι πως θα σας εντοπίσουμε και μαζί με εσάς αυτά τα χρήματα».

Οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν στις ΗΠΑ τα πρόσωπα και οι οντότητες που στοχοθετούνται.

Επιπλέον, απαγορεύουν σε κάθε εταιρεία ή Αμερικανό υπήκοο να συνδιαλέγεται με αυτά τα πρόσωπα ή τις οντότητες, υπό τον κίνδυνο να πληγούν με τη σειρά τους από κυρώσεις.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης