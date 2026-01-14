Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Γουλβερχάμπτον στη Βρετανία, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, δείτε βίντεο
Μαύρα σύννεφα καπνού αναβλύζουν στον ουρανό δημιουργώντας μία αποπνικτική ατμόσφαιρα - Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών
Όπως αναφέρει το BBC, επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με 21 οχήματα και έχουν προειδοποιήσει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους λόγω τοξικών καπνών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Σύμφωνα με μαρτυρίες ακούστηκαν εκρήξεις από το εργοστάσιο, ενώ στάχτη από τον καπνό έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα και σπίτια.
More than 40 firefighters are tackling a major factory blaze in Wolverhampton, described as a “toxic incident”.— BPI News (@BPINewsOrg) January 14, 2026
Thick black smoke has spread for miles, nearby roads are closed and a primary school has sent pupils home as residents are urged to stay indoors. #Wolverhampton pic.twitter.com/oIOZoY0gTX
«Αναμένουμε σημαντικές διαταραχές σε και γύρω από την περιοχή αυτή για το υπόλοιπο της ημέρας, το βράδυ και τη νύχτα, ενώ εργαζόμαστε στον τόπο του συμβάντος, οπότε παρακαλούμε να προγραμματίσετε και να προσαρμόσετε τα ταξίδια σας αναλόγως», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.
Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την κυκλοφορία για τους πεζούς και τα οχήματα στο σημείο. Το δημοτικό σχολείο St Luke's, που βρίσκεται κοντά, έστειλε όλους τους μαθητές του σπίτι τους για λόγους ασφαλείας. Το εργοστάσιο έχει διαστάσεις περίπου 100μ. x 50μ.
A large fire has broken out a #Wolverhampton factory this morning, sending huge plumes of thick smoke across the city.— Big Guy Journo (@BigGuyJourno) January 14, 2026
The public has been warned to avoid St Luke's Church as closures are in place on Upper Villiers Street in both directions, between Marston Road and Sunbeam… pic.twitter.com/1r9HDaW2XH
Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από συνεργείο αυτοκινήτων και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε κοντινά κτίρια.
A large fire has broken out at a factory in Blakenhall, Wolverhampton, billowing smoke over parts of the city.— ITV News Central (@ITVCentral) January 14, 2026
People in the area are being advised to keep doors and windows closed. pic.twitter.com/8uEvAaEPxe
