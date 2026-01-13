Στο πλευρό των Ιρανών διαδηλωτών ο Ζελένσκι: Το καθεστώς που σκότωσε τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει
Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη, να τερματιστεί η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει τους πολίτες στο Ιράν που κατεβαίνουν σε ογκώδεις αλλά και αιματηρές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει».

Επισημαίνει, ακόμη, ότι πρέπει να τερματιστεί και η αιματοχυσία που η Ρωσία άρχισε και συνεχίζει.

Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι γράφει μεταξύ άλλων:

«Υποστηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές.

Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη — η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται πρέπει να τερματιστεί.
