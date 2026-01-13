Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Στο πλευρό των Ιρανών διαδηλωτών ο Ζελένσκι: Το καθεστώς που σκότωσε τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει
Στο πλευρό των Ιρανών διαδηλωτών ο Ζελένσκι: Το καθεστώς που σκότωσε τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει
Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη, να τερματιστεί η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει τους πολίτες στο Ιράν που κατεβαίνουν σε ογκώδεις αλλά και αιματηρές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει».
Επισημαίνει, ακόμη, ότι πρέπει να τερματιστεί και η αιματοχυσία που η Ρωσία άρχισε και συνεχίζει.
Στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι γράφει μεταξύ άλλων:
«Υποστηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές.
Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη — η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται πρέπει να τερματιστεί.
Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει».
Επισημαίνει, ακόμη, ότι πρέπει να τερματιστεί και η αιματοχυσία που η Ρωσία άρχισε και συνεχίζει.
We support the position on Iran: A regime that has lasted so many years and killed so many people does not deserve to exist. Changes are needed.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2026
Changes are also needed in Europe—the bloodshed that Russia started and is the only one still prolonging must come to an end. pic.twitter.com/GHIjGj0jCM
«Υποστηρίζουμε τη θέση σχετικά με το Ιράν: ένα καθεστώς που έχει διαρκέσει τόσα χρόνια και έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους δεν αξίζει να υπάρχει. Χρειάζονται αλλαγές.
Αλλαγές χρειάζονται και στην Ευρώπη — η αιματοχυσία που ξεκίνησε η Ρωσία και είναι η μόνη που συνεχίζει να παρατείνεται πρέπει να τερματιστεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα