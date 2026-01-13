Χαστούκι σε Ζελένσκι: Η ουκρανική Βουλή καταψήφισε τον εκλεκτό του για το υπουργείο Ενέργειας, Ντένις Σμίχαλ
Σε μια κίνηση αποδοκιμασίας των αλλαγών που εφαρμόζει ο Ζελένσκι το ουκρανικό κοινοβούλιο είπε «όχι» στον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ

Η ουκρανική Βουλή δεν ενέκρινε τον διορισμό του Ντένις Σμιχάλ ως νέου υπουργού Ενέργειας σε μια σπάνια κίνηση αποδοκιμασίας των ενεργειών του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις αλλαγές που επιχειρεί σε βασικής σημασίας τομείς της κυβέρνησης, σε μια κρίσιμη στιγμή του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Σμιχάλ, που διετέλεσε πρωθυπουργός για πέντε χρόνια και πέρυσι μετακινήθηκε στη θέση του υπουργού Άμυνας, είχε επιλεγεί από τον Ζελένσκι για να ηγηθεί ενός ενεργειακού τομέα που μαστίζεται από καταγγελίες για διαφθορά και οι υποδομές του οποίου δέχονται ρωσικές επιθέσεις.


Η πρώην υπουργός Ενέργειας αποπέμφθηκε πέρυσι λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλεκόταν και ο προκάτοχός της.

Δεν έλαβε τις απαιτούμενες ψήφους

Ο διορισμός του Σμιχάλ δεν κατάφερε να λάβει τις απαραίτητες 226 ψήφους, με 210 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και βουλευτές από τρία κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν.

Ο Σμιχάλ είχε προταθεί για τη θέση αυτή στο πλαίσιο ενός μεγάλου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, με το Κίεβο να αντιμετωπίζει αυξανόμενη ρωσική πίεση καθώς πλησιάζει η τέταρτη επέτειος της ρωσικής εισβολής τον επόμενο μήνα.

Πριν από τη σημερινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση, κατά την οποία οι βουλευτές αναμενόταν επίσης να ορίσουν τον επικεφαλής ψηφιακών υπηρεσιών της Ουκρανίας για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας, ορισμένοι βουλευτές της αντιπολίτευσης επέκριναν τον ανασχηματισμό που γίνεται εν καιρώ πολέμου.
