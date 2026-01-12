Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.
Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «επικίνδυνη χρήση βίας» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως εξήγησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.
«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως "επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης" η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά» αναφέρεται στη μήνυση.
Στο έγγραφο, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο τις Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, κατηγορείται η κυβέρνηση Τραμπ ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.
JUST IN: Illinois sues Trump administration over use of federal forces in state https://t.co/a3KogoMyg1 pic.twitter.com/Y1p4b02r6H— Reuters Legal (@ReutersLegal) January 12, 2026
