Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»
ΚΟΣΜΟΣ
Κυβέρνηση Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ Ιλινόι

Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι  η κυβέρνηση Τραμπ «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.

Μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε η Πολιτεία του Ιλινόι για «υπερβολική χρήση βίας»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Πολιτεία του Ιλινόι προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «επικίνδυνη χρήση βίας» εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, όπως εξήγησε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της, Τζ.Μπ. Πρίτσκερ.

«Αν και οι εναγόμενοι περιγράφουν αυτήν την επίθεση ως "επιβολή του νόμου στο θέμα της μετανάστευσης" η πραγματικότητα είναι ότι ένστολοι, με στρατιωτική εκπαίδευση, που φέρουν ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα και άλλον στρατιωτικό οπλισμό περιφέρονται μανιασμένα επί μήνες στο Σικάγο και τις γύρω περιοχές, σταματώντας παράνομα, ανακρίνοντας και συλλαμβάνοντας κατοίκους και εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τους με χημικά» αναφέρεται στη μήνυση.


Στο έγγραφο, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο τις Βόρειας Περιφέρειας του Ιλινόι, κατηγορείται η κυβέρνηση Τραμπ ότι «προκαλεί αναταραχή και καλλιεργεί κλίμα φόβου» στην Πολιτεία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης