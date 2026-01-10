Άνοιγμα σε αγορά 300 εκατ. καταναλωτών για τα ελληνικά προϊόντα από τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Οφέλη για λάδι, τυριά, ακτινίδια, ροδάκινα, αρτοσκευάσματα