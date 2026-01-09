Η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία της Ευρώπης: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από το deal της ΕΕ με τη Mercosur, τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους αγρότες

Οι χαμένοι

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υπήρξε ο πιο σταθερός πολέμιος της συμφωνίας, υπό την πίεση της γαλλικής αγροτικής βάσης. Η αποτυχία του να τη μπλοκάρει, παρά την προσπάθεια συσπείρωσης συμμάχων την τελευταία στιγμή (έδειξε να παίρνει με το μέρος του τη Μελόνι), θεωρείται ακόμη μία πολιτική ήττα σε μια περίοδο που η επιρροή του στο ευρωπαϊκό σκηνικό δείχνει να περιορίζεται. Μετά από αυτή την τελευταία ήττα, αναμένεται να ενταθούν οι επικρίσεις εναντίον του Γάλλου προέδρου στα εθνικά μέσα ενημέρωσης.Για τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μέρες μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Μαδούρο, η συμφωνία υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει ακόμη ισχυρά εργαλεία «ήπιας ισχύος» gia να συνεργαστεί εποικοδομητικά με ομοϊδεάτες εταίρους. Σε αντίθεση με την προσέγγιση των εμπορικών πιέσεων και των μονομερών κινήσεων του Αμερικανού προέδρου, το deal ΕΕ–Mercosur ενισχύει αντιπάλους - συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βραζιλίας και επικεφαλής της Mercosur, Ινάσιο Λούλα - και συνεργασίες που δεν ευνοούν την αμερικανική στρατηγική.Η Κίνα είχε ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στη Λατινική Αμερική (κυρίως τις εξαγωγές της προς τη Βραζιλία), όσο οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ καθυστερούσαν. Η νέα συμφωνία δίνει στην Ευρώπη την ευκαιρία να ανακτήσει μερίδιο αγοράς σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα μηχανήματα και η αεροναυπηγική, αλλά και να ενισχύσει τους πολιτικούς δεσμούς της περιοχής με τη Δύση.Η συμφωνία ενισχύει επίσης τη θέση της ΕΕ, όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, έναν τομέα στον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να υπερέχουν των κινεζικών ανταγωνιστών τους.Από πολιτική άποψη, η Κίνα έχει καταφέρει σε κάποιο βαθμό να απομακρύνει χώρες όπως η Βραζιλία από τις δυτικές θέσεις, για παράδειγμα μέσω της ομάδας BRICS, που αποτελείται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, καθώς και άλλες αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επειδή η συμφωνία δεν αφορά μόνο το εμπόριο, αλλά δημιουργεί και βαθύτερη πολιτική συνεργασία, ο Λούλα και οι ομόλογοί του από τη Mercosur, θα αποκτήσουν, πλέον, στενότερη σχέση με την Ευρώπη.Η πιο σκοτεινή πλευρά της συμφωνίας αφορά το περιβάλλον. Η αύξηση της παραγωγής βοδινού κρέατος απειλεί να επιταχύνει την αποψίλωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Με απλά λόγια, περισσότερο βόειο κρέας για την Ευρώπη σημαίνει λιγότερα δέντρα για τον κόσμο. Αν και το κείμενο περιλαμβάνει ρήτρες κατά της παράνομης αποδάσωσης και δεσμεύσεις στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, οι ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν έντονες.