Με... σπασμένα φρένα ο Τραμπ: Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο, μόνο η δική μου ηθική με σταματάει, ψυχολογικά απαραίτητο να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία