Φλόριντα: 76χρονος απήγαγε κοριτσάκι και άφησε να το φάνε ζωντανό οι αλιγάτορες, δείτε φωτογραφίες
Ο δράστης είχε αρπάξει από το σπίτι τους την 5χρονη με τη μητέρα της, γιατί η τελευταία δεν ενέδωσε στις ερωτικές του προτάσεις
Φρικιαστικό θάνατο από αλιγάτορες φέρεται να βρήκε ένα 5χρονο κοριτσάκι στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ενώ είχε απαχθεί από έναν 76χρονο άνδρα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Χάρελ Μπράντι, 76 ετών, επέστρεψε σε δικαστήριο της Φλόριντα αντιμετωπίζοντας την ποινή του θανάτου για την απαγωγή και τον θάνατο της πεντάχρονης Κουάτισα Μέικοκ το 1998.
Ο Μπράντι αρχικά καταδικάστηκε σε θάνατο το 2007, αλλά οι αλλαγές στους νόμους περί επιβολής ποινών της Φλόριντα έχουν ανοίξει ξανά την υπόθεσή του, απαιτώντας νέο σώμα ενόρκων, που θα αποφασίσει για την τύχη του.
Η υπόθεση χρονολογείται από τον Νοέμβριο του 1998, όταν ο Μπράντι απήγαγε την Κουάτισα και τη μητέρα της, Σαντέλ, αφού η μητέρα φέρεται να απέρριψε τις ερωτικές του προτάσεις.
Ο 76χρονος παραδέχτηκε στους ερευνητές της Αστυνπμίας ότι άφησε το παιδί εκεί επειδή φοβόταν ότι θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει, αναγνωρίζοντας ότι η μικρούλα είχε καταλάβει ότι πιθανότατα θα πέθαινε.
Το σώμα της Κουάτισα ανακαλύφθηκε σε ένα κανάλι δύο ημέρες αργότερα. Η νεκροψία αποκάλυψε ότι πέθανε από τραύμα στο κεφάλι που προκλήθηκε από αμβλύ αντικείμενο, αλλά τα στοιχεία έδειξαν ότι είχε δαγκωθεί από αλιγάτορες ενώ ήταν ζωντανή - αν και πιθανότατα αναίσθητη - και ότι το αριστερό της χέρι είχε κοπεί επίσης από δάγκωμα αλιγάτορα ούσα νεκρή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο δικαστήριο άκουσε επίσης ότι η μικρούλα είχε υποστεί δαγκωματιές από αλιγάτορα στο στήθος και το κεφάλι της, ενώ ήταν ακόμα ζωντανή, αν και πιθανότατα δεν είχε τις αισθήσεις της όταν αυτό συνέβη.
Επίσης, είχε τραύματα στο πρόσωπο από δαγκωματιές που τις είχαν καταφέρει ψάρια που ζουν στα νερά της περιοχής.
⚠️ WARNING: This post contains descriptions of child kidnapping, extreme violence, and animal attacks.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) January 8, 2026
Harrel Braddy, 76, is back in a Florida courtroom facing the death penalty for the 1998 kidnapping and death of five-year-old Quatisha Maycock. Braddy was originally sentenced… pic.twitter.com/biwuI7ehde
Προσπάθησε να πνίξει τη μητέραΑρχικά, ο Μπράντι τις οδήγησε σε ένα χωράφι με ζαχαραοκάλαμα. Εκεί προσπάθησε να πνίξει τη μητέρα και την άφησε αναίσθητη νομίζοντας ότι είναι νεκρή, όμως εκείνη τελικά κατάφερε να επιβιώσει. Στη συνέχεια, ο Μπράντι μετέφερε στη την πεντάχρονη Κουάτισα σε μια περιοχή των Έβεργκλεϊντς, γνωστή ως «Το σοκάκι με τους αλιγάτορες» (Alligator Alley).
«Υποτίθεται ότι προστατεύουμε τα παιδιά από τέρατα, δεν είμαστε τέρατα»Στην απόφαση καταδίκης του, ο τότε δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Μαϊάμι, Λέοναρντ Ε. Γκλικ, περιέγραψε τη δολοφονία ως προδοσία των πιο βασικών ευθυνών των ενηλίκων.
«Οι ενήλικες υποτίθεται ότι προστατεύουν τα παιδιά από τα τέρατα», είπε χαρακτηριστικά ο Γκλικ. «Δεν υποτίθεται ότι είναι τα ίδια τα τέρατα».
Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής ενόρκων για την εκ νέου δίωξη της Μπράντι ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μαϊάμι-Ντέιντ
