Ουκρανία: «Πάνω από ένα εκατομμύριο» νοικοκυριά χωρίς θέρμανση ούτε υδροδότηση έπειτα από ρωσικά πλήγματα
Οι ρωσικές δυνάμεις βάζουν και αυτόν τον χειμώνα στο στόχαστρο τις ενεργειακές υποδομές της χώρας

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντρική Ουκρανία, δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό μετά τα ρωσικά νυκτερινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα Ουκρανός υπουργός.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ για να αποκατασταθεί η παροχή θέρμανσης και η υδροδότηση σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολέκσιι Κουλέμπα, αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης αρμόδιος για την ανοικοδόμηση.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε σχεδόν 800.000 καταναλωτές στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Ενέργειας πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί επίσης σε οκτώ ορυχεία στην περιοχή, αλλά οι εργάτες τα έχουν εκκενώσει.
