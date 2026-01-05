Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Πολική αρκούδα τραυμάτισε τρία μέλη οικογένειας στη Σιβηρία, ανάμεσά τους και ένα παιδί
Πολική αρκούδα τραυμάτισε τρία μέλη οικογένειας στη Σιβηρία, ανάμεσά τους και ένα παιδί
Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι σπάνιες - Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι το λιώσιμο των πάγων τις αναγκάζει να πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναζητώντας τροφή
Μια πολική αρκούδα τραυμάτισε τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στη βόρεια Σιβηρία, σε μια σπάνια επίθεση από αυτού του είδους τα ζώα, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.
Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αλιευτική περιοχή που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την κοινότητα Νοσόκ, στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, στην ανατολική Σιβηρία, σχεδόν 2.700 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.
«Τρεις άνθρωποι, ηλικίας 11, 20 και 43 ετών, τραυματίστηκαν» ανέφερε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram. Πρόσθεσε ότι θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ένας από τους τραυματίες ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ένας ντόπιος αστυνομικός και κάτοικοι της περιοχής διέσωσαν την οικογένεια, «τρομάζοντας το ζώο» με ένα όχημα παντός εδάφους.
Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι το λιώσιμο των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής τις αναγκάζει να πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναζητώντας τροφή.
Τον Φεβρουάριο του 2019 οι ρωσικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αρχιπέλαγος της Νόβαγια Ζεμλιά, στην Αρκτική, λόγω της συρροής δεκάδων επιθετικών πολικών αρκούδων που αναζητούσαν τροφή.
Η επίθεση σημειώθηκε σε μια αλιευτική περιοχή που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την κοινότητα Νοσόκ, στην περιφέρεια του Κρασνογιάρσκ, στην ανατολική Σιβηρία, σχεδόν 2.700 χιλιόμετρα από τη Μόσχα.
«Τρεις άνθρωποι, ηλικίας 11, 20 και 43 ετών, τραυματίστηκαν» ανέφερε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Telegram. Πρόσθεσε ότι θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ένας από τους τραυματίες ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ένας ντόπιος αστυνομικός και κάτοικοι της περιοχής διέσωσαν την οικογένεια, «τρομάζοντας το ζώο» με ένα όχημα παντός εδάφους.
Οι επιθέσεις πολικών αρκούδων σε ανθρώπους είναι πολύ σπάνιες. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι το λιώσιμο των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής τις αναγκάζει να πλησιάζουν σε κατοικημένες ζώνες, αναζητώντας τροφή.
Τον Φεβρουάριο του 2019 οι ρωσικές αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το αρχιπέλαγος της Νόβαγια Ζεμλιά, στην Αρκτική, λόγω της συρροής δεκάδων επιθετικών πολικών αρκούδων που αναζητούσαν τροφή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα