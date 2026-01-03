Μαμντάνι για τη σύλληψη Μαδούρο: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Με ανάρτησή του ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατακρίνει την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο
Πυρά κατά του Τραμπ εξαπέλυσε νωρίτερα ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με αφορμή την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας της Βενεζουέλας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, που αναμένεται να μεταφερθούν ως κρατούμενοι στη Νέα Υόρκη για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μαμντάνι.
Αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».
Ολόκληρη η ανάρτησή του αναφέρει:«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και για την προγραμματισμένη φυλάκισή τους σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη.
I was briefed this morning on the U.S. military capture of Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife, as well as their planned imprisonment in federal custody here in New York City.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026
Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and…
