ΚΟΣΜΟΣ
Ζοχράν Μαμντάνι Βενεζουέλα Νικολάς Μαδούρο

Μαμντάνι για τη σύλληψη Μαδούρο: Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου

Με ανάρτησή του ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατακρίνει την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο

Πυρά κατά του Τραμπ εξαπέλυσε νωρίτερα ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, με αφορμή την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας της Βενεζουέλας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, που αναμένεται να μεταφερθούν ως κρατούμενοι στη Νέα Υόρκη για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

«Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μαμντάνι.

Ολόκληρη η ανάρτησή του αναφέρει:

«Ενημερώθηκα σήμερα το πρωί για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό, καθώς και για την προγραμματισμένη φυλάκισή τους σε ομοσπονδιακή κράτηση εδώ στη Νέα Υόρκη.

Η μονομερής επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος αποτελεί πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και διεθνούς δικαίου.

Αυτή η κατάφωρη επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος δεν επηρεάζει μόνο όσους βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά επηρεάζει άμεσα τους Νεοϋορκέζους, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων Βενεζουελάνων που θεωρούν αυτή την πόλη σπίτι τους. Η ασφάλειά τους και η ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου εστιάζεται στην ασφάλειά τους και στην ασφάλεια κάθε Νεοϋορκέζου, και η κυβέρνησή μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να εκδίδει σχετικές οδηγίες».

