60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βόμβες Πύραυλοι Drones

60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2025

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές

60.000 αεροπορικές βόμβες και 100.000 drones εκτόξευσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2025
Το 2025 ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας 60.000 αεροπορικές βόμβες, περίπου 2.400 πυραύλους και περίπου 100.000 drones σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ουκρανικού μέσου United24 που επικαλείται το BBC. 

Σύμφωνα με τους αναλυτές, καθημερινά πάνω από το έδαφος της χώρας καταγράφονταν χιλιάδες αεροπορικοί στόχοι.

Οι συναγερμοί για επικείμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία ήχησαν το 2025 τουλάχιστον 19.033 φορές. Πιο συχνά ήχησαν στις περιοχές του Χαρκόβου (2.020 φορές) , της Ζαπορίζια (1.807 φορές) , του Σούμι (1.793 φορές), του Ντνιεπροπετρόφσκ (1.658 φορές) , του Ντονέτσκ (1.419 φορές).

«Κάθε μέρα έφερνε νέες καταστροφές και απώλειες μεταξύ των αμάχων. Οι συνεχείς επιθέσεις κατέστρεφαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, μετατρέποντας την ζωή των ανθρώπων σε αγώνα για την επιβίωση».

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης