Ο Τραμπ αποθέωσε τα... εσώρουχα της Μελάνια σε ομιλία στη Βόρεια Καρολίνα: Είναι τέλεια, είναι όμορφα, τα περνάει με ατμοσίδερο
Ντόναλντ Τραμπ Μελάνια Τραμπ Εσώρουχα FBI

Αν και η ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ ήταν για την οικονομία, ξέφυγε όταν θυμήθηκε την έφοδο του FBI στο Μαρ α Λάγκο τον Αύγουστου του 2022

Αναπάντεχη τροπή πήρε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Βόρεια Καρολίνα καθώς αν και αντικείμενό της ήταν η πορεία της οικονομίας επί θητείας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στα εσώρουχα της γυναίκας του τα οποία και αποθέωσε.

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά του στην έφοδο που έκανε το FBI στο Μαρ α Λάγκο της Φλόριντα τον Αύγουστο του 2022.

Αφού είπε ότι επρόκειτο για «παράνομη και αηδιαστική» επιχείρηση, υποστήριξε ότι οι πράκτορες του FBI έψαξαν και τα συρτάρια με τα εσώρουχα της Μελάνια Τραμπ.

«Ήμουν κυνηγημένος.. είχα αυτά τα ζώα στο Μαρ α Λάγκο. Έψαξαν τη ντουλάπα της συζύγου μου και θα το πω αν και ακούγεται περίεργο, έψαξαν τα συρτάρια της. Η Πρώτη Κυρία είναι πολύ σχολαστική. Όλα είναι τέλεια. Τα εσώρουχά της που ορισμένοι αναφέρονται σε αυτά ως panties είναι διπλωμένα, τέλεια. Είναι τέλεια. Αυτό είναι όμορφο» είπε αρχικά ο Τραμπ.



Και σαν να μην έφτανε αυτό αποκάλυψε ότι η Μελάνια Τραμπ «περνάει από ατμοσίδερο» τα εσώρουχά της.

Περιγράφοντας, δε, τις στιγμές της επιστροφής του μετά τον έλεγχο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε «δεν ήμουν παρών στον έλεγχο. Άνοιξε τα συρτάρια και δεν ήταν έτσι τα εσώρουχά της. Ήταν ένα χάλι. Είπε "ωχ, τι συνέβη. Αυτό είναι τόσο τρομακτικό". Πήγαν και στο δωμάτιο του γιου μου. Αυτοί οι εγκληματίες ήταν αηδιαστικοί, δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να τη βγάζουν καθαρή με τέτοιες συμπεριφορές».
