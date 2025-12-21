Ο Ζελένσκι θέλει διαβουλεύσεις με την Ευρώπη μετά τις συνομιλίες στις ΗΠΑ
Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα εργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και πρόοδος καταγράφεται ταχέως, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε σήμερα υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους μετά τις συνομιλίες μεταξύ μιας ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών στο Μαϊάμι, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, έπειτα από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα εργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και πρόοδος καταγράφεται ταχέως, έγραψε ο Ζελένσκι. Έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, όμως δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες και ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη στήριξή της.

Μετά τις συνομιλίες μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα, οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική διευθέτηση εισήλθαν στον επόμενο γύρο στη Φλόριντα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ήθελαν να μεταφέρουν τα αποτελέσματα από το Βερολίνο στους Ρώσους εκπροσώπους. Σε μια αρχική δήλωση, ο διαπραγματευτής της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ μίλησε για εποικοδομητικές συζητήσεις. Ουκρανοί και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι αναμένονταν επίσης στη Φλόριντα.


Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

 Πολλά εξαρτώνται από το εάν η Ρωσία νιώθει την ανάγκη να τερματίσει πραγματικά τον πόλεμο, έγραψε ο Ζελένσκι. Όμως, σε αυτό, η Μόσχα το μόνο που κάνει είναι να στέλνει αρνητικά μηνύματα, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις στην πρώτη γραμμή του μετώπου, εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και πλήγματα εναντίον των ουκρανικών υποδομών.

Η Ρωσία πολεμά εναντίον της Ουκρανίας για σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν σχεδόν 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σχεδόν 1.200 βόμβες ολίσθησης και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον της Ουκρανίας μονάχα την περασμένη εβδομάδα.
