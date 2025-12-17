Τελεσίγραφο της Βρετανίας στον Αμπράμοβιτς για τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι υπέρ της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
Ρομάν Αμπράμοβιτς Τσέλσι

Τελεσίγραφο της Βρετανίας στον Αμπράμοβιτς για τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι υπέρ της Ουκρανίας

Η αποδέσμευση των χρημάτων έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνίας μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και των νομικών εκπροσώπων του Αμπράμοβιτς σχετικά με τον τελικό προορισμό τους

Τελεσίγραφο της Βρετανίας στον Αμπράμοβιτς για τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι υπέρ της Ουκρανίας
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς να «πληρώσει άμεσα» τα χρήματα που έχει δεσμευτεί να διαθέσει για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ο Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, είχε δεσμευθεί το 2022 ότι τα έσοδα από την πώληση του συλλόγου θα διατεθούν για την ανακούφιση των θυμάτων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ωστόσο, το ποσό των 2,5 δισ. λιρών παραμένει «παγωμένο» σε τραπεζικό λογαριασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ολοκλήρωση της πώλησης, καθώς ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος τέθηκε υπό βρετανικές κυρώσεις μετά την έναρξη του πολέμου.

Η αποδέσμευση των χρημάτων έχει καθυστερήσει λόγω διαφωνίας μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και των νομικών εκπροσώπων του Αμπράμοβιτς σχετικά με τον τελικό προορισμό τους. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκδώσει ειδική άδεια «για τη μεταφορά των 2,5 δισ. λιρών από την πώληση της Τσέλσι, ποσό που παραμένει δεσμευμένο από το 2022».

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι ξεκάθαρο: ο χρόνος τελειώνει», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, προσθέτοντας: «Τιμήστε τη δέσμευση που αναλάβατε και πληρώστε τώρα. Αν δεν το κάνετε, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στα δικαστήρια ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε όσους έχουν δει τις ζωές τους να καταστρέφονται από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν».

Η βρετανική κυβέρνηση είχε απειλήσει για πρώτη φορά με δικαστική προσφυγή κατά του Αμπράμοβιτς τον Ιούνιο. Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ότι, βάσει των όρων της άδειας, τα χρήματα μπορούν να διατεθούν αποκλειστικά για «ανθρωπιστικούς σκοπούς» στην Ουκρανία και δεν επιτρέπεται να ωφελήσουν τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το Λονδίνο επιθυμεί τα κεφάλαια να κατευθυνθούν σε ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, ενώ ο Αμπράμοβιτς έχει δηλώσει ότι θέλει να διατεθούν σε «όλα τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία», χωρίς περαιτέρω περιορισμούς.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης