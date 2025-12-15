Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε 3 μέλη της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο
«Από το πρωί (σ.σ. χθες Κυριακή), ο στρατός έπληξε τρεις τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε τομείς του νοτίου Λιβάνου», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.
#عاجل 🔸عملية استهداف ثالثة خلال ساعات: جيش الدفاع قضى على عنصر ثالث من حزب الله الارهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 14, 2025
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على العنصر البارز في حزب الله الإرهابي المدعو زكريا يحي الحاج.
🔸في اطار منصبه قام بتفعيل عملاء داخل اجهزة الامن… pic.twitter.com/3rMtxe5zje
«Οι τρομοκράτες συμμετείχαν σε προσπάθειες με σκοπό να αποκατασταθούν οι υποδομές» του σιιτικού κινήματος παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2024, υποστήριξε.
Σημείωσε ότι «εξάλειψε» δυο από αυτούς μέσα σε «λιγότερο από μια ώρα» στις περιφέρειες Γιατέρ και Μπιντ Τζμπάιλ.
🔴ELIMINATED: Two Hezbollah terrorists in strikes in different areas in southern Lebanon within less than an hour.— Israel Defense Forces (@IDF) December 14, 2025
📍In the Yater area, the IDF eliminated a terrorist who took part in Hezbollah’s attempts to reestablish its infrastructure.
📍In the Bint Jbeil area, the IDF…
Κατόπιν, σε άλλο ανακοινωθέν, συμπλήρωσε πως σκότωσε «τρομοκράτη» στην περιφέρεια Τζουάγια, προσάπτοντάς του πως χειριζόταν «πράκτορες (της Χεζμπολάχ) στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας».
🔴ELIMINATED: Zakaria Yahya al-Hajj, a senior Hezbollah terrorist, was struck in the Jwaya area in southern Lebanon.— Israel Defense Forces (@IDF) December 14, 2025
As part of his role, he activated agents within Lebanon’s security systems, and suppressed criticism by opponents of Hezbollah in Lebanon.
The terrorist’s…
Το λιβανικό υπουργείο Υγείας είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα στη Γιατέρ, στην Αλ Μπατίχ και στη Τζουάγια.
Από τον Νοέμβριο του 2024 εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, στο περιθώριο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Παρά την ανακωχή, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολάx, λέγοντας ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί.
Προχθές Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ανέστειλε «προσωρινά» βομβαρδισμό σε κτίριο στην περιφέρεια Γιάνου, που παρουσίασε ως υποδομή της Χεζμπολάχ.
Ο στρατός του Λιβάνου είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει ως τα τέλη της χρονιάς τη διάλυση, που προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.
Οι ΗΠΑ έχουν στο μεταξύ αυξήσει την πίεση στις αρχές στη Βηρυτό να αφοπλίσουν το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, και να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης της σιιτικής παράταξης.
Το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρά το ότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.
Σε ομιλία του προχθές Σάββατο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος έχει απορρίψει επανειλημμένα την προοπτική αφοπλισμού του κινήματος, τόνισε πως η παράταξή του «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του» να βάλει τέλος στην αντίσταση «ακόμη κι αν ο κόσμος ολόκληρος ενωθεί εναντίον του Λιβάνου».
