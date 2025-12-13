Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλωσορίζει την αποφυλάκιση του Αλές Μπιαλιάτσκι
Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλωσορίζει την αποφυλάκιση του Αλές Μπιαλιάτσκι

Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό, αναφέρει σε δήλωσή της η Επιτροπή

Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλωσορίζει την αποφυλάκιση του Αλές Μπιαλιάτσκι
Η Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ στη Νορβηγία εξέφρασε την «προφανή ανακούφισή και την εγκάρδια ευχαρίστηση της» για την αποφυλάκιση του βραβευμένου με Βραβείο Νόμπελ ακτιβιστή Αλές Μπιαλιάτσκι από φυλακή της Λευκορωσίας, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωσή της.

«Η ελευθερία του είναι βαθιά ευπρόσδεκτη, αλλά και μία στιγμή που ήταν αναμενόμενη για πολύ καιρό… Η Νορβηγική Επιτροπή Απονομής των Βραβείων Νόμπελ καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να αποφυλακίσουν όλους του πολιτικούς κρατουμένους και να εγγυηθούν ότι ο Αλές Μπιαλιάτσκι κι άλλοι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν ελεύθεροι, χωρίς το φόβο μιας νέας δίωξης».


Σημειώνεται ότι ο Μπιαλίατσκι, αλλά κι άλλοι οκτώ κρατούμενοι που αποφυλακίστηκαν σήμερα στη Λευκορωσία βρίσκονται στη Λιθουανία, ενώ μία μεγαλύτερη ομάδα αποφυλακισθέντων πήγε στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βίλνιους.

