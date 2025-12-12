Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ανακωχή ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ανακωχή ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη ανακοίνωσε ο Τραμπ
Οι δύο χώρες είναι έτοιμες για ειρήνη και να συνεχίσουν το εμπόριο με τις ΗΠΑ, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος
Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να σταματήσουν όλες τις μάχες από σήμερα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για να τερματιστεί η πρόσφατη ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις δύο χώρες.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο ηγέτες «σχετικά με την πολύ ατυχή επανεμφάνιση του μακροχρόνιου πολέμου του».
«Και οι δύο χώρες είναι έτοιμες για ΕΙΡΗΝΗ και να συνεχίσουν να εμπορεύονται με τις ΗΠΑ», έγραψε ακόμη ενώ συγχαίρει τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας για τη βοήθειά για το ζήτημα.
Εξηγεί ακόμη ότι «η βόμβα στον δρόμο που είχε σκοτώσει και τραυματίσει πολλούς Ταϊλανδούς στρατιώτες ήταν ατύχημα, αλλά, παρά ταύτα, η Ταϊλάνδη απάντησε σκληρά».
Η ανακωχή ανάμεσα στις δύο χώρες, την οποία οι ηγέτες τους είχαν υπογράψει στον Λευκό Οίκο, είναι ένας από τους επτά ή οκτώ πολέμους που επαίρεται ο Τραμπ ότι τερμάτισε υπό την προεδρία του.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους δύο ηγέτες «σχετικά με την πολύ ατυχή επανεμφάνιση του μακροχρόνιου πολέμου του».
«Και οι δύο χώρες είναι έτοιμες για ΕΙΡΗΝΗ και να συνεχίσουν να εμπορεύονται με τις ΗΠΑ», έγραψε ακόμη ενώ συγχαίρει τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας για τη βοήθειά για το ζήτημα.
Εξηγεί ακόμη ότι «η βόμβα στον δρόμο που είχε σκοτώσει και τραυματίσει πολλούς Ταϊλανδούς στρατιώτες ήταν ατύχημα, αλλά, παρά ταύτα, η Ταϊλάνδη απάντησε σκληρά».
Η ανακωχή ανάμεσα στις δύο χώρες, την οποία οι ηγέτες τους είχαν υπογράψει στον Λευκό Οίκο, είναι ένας από τους επτά ή οκτώ πολέμους που επαίρεται ο Τραμπ ότι τερμάτισε υπό την προεδρία του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα