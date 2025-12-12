Στο εμπόλεμο Κουπιάνσκ ο Ζελένσκι, την ώρα που οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ανακατάληψη περιοχών
Στο εμπόλεμο Κουπιάνσκ ο Ζελένσκι, την ώρα που οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ανακατάληψη περιοχών
Το Κουπιάνσκ θεωρείται περιοχή μεγάλης σημασίας για τους Ρώσους, στην περιφέρεια του Χαρκόβου
Την εμπόλεμη ζώνη του Κουπιάνσκ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, επισκέφτηκε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού προηγουμένως οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει την ανακατάληψη περιοχών.
«Σήμερα, η κατεύθυνση του Κουπιάνσκ είναι κρίσιμη, οι στρατιώτες μας επιτυγχάνουν αποτελέσματα για την Ουκρανία εδώ. Πολλοί Ρώσοι έχουν μιλήσει για το Κουπιάνσκ - το βλέπουμε. Ήμουν εκεί, συγχάρηκα τα παιδιά. Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους εκείνους που μάχονται εδώ, όλους εκείνους που καταστρέφουν τον κατακτητή», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία των αποτελεσμάτων στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας ότι αυτά αποτελούν τη βάση για τη διπλωματική διαπραγμάτευση. «Έτσι λειτουργεί: όλες οι νίκες μας εντός της χώρας, ενισχύουν τη θέση μας στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου», ανέφερε.
Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την απελευθέρωση των περιοχών Κίντρασιβκα, Ράντκιβκα και αρκετών γειτονιών στη βόρεια περιοχή του Κουπιάνσκ. Αυτή η επιτυχία επέτρεψε τον αποκλεισμό των διαδρομών εφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων και την σημαντική σταθεροποίηση της κατάστασης στη συγκεκριμένη γραμμή.
«Το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον πυραυλικό έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας, και όλες οι απόπειρες του εχθρού να διασπάσουν την άμυνα θα αποτύχουν», ανέφερε η Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται, πλέον, στα νότια της πόλης. «Μπροστά μας είναι η πλήρης απελευθέρωση του Κουπιάνσκ!» πρόσθεσε η διοίκηση της Εθνικής Φρουράς.
Η Ρωσία η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.
Ο ουκρανικός ιστότοπος καταγραφής των μαχών, Deep State, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.
Επίσης οι βόρειες συνοικίες του Κουπιάνσκ φαίνονται να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο και ο χάρτης υπονοεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο κέντρο της πόλης.
Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι τον Νοέμβριο, ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης είχε επιταχυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς τα στρατεύματα προχώρησαν, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μικρότερων χωριών.
Η Ρωσία είχε ανακοινώσει χθες Πέμπτη ότι κατέλαβε την πόλη Σίβερσκ στα ανατολικά. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.
«Σήμερα, η κατεύθυνση του Κουπιάνσκ είναι κρίσιμη, οι στρατιώτες μας επιτυγχάνουν αποτελέσματα για την Ουκρανία εδώ. Πολλοί Ρώσοι έχουν μιλήσει για το Κουπιάνσκ - το βλέπουμε. Ήμουν εκεί, συγχάρηκα τα παιδιά. Ευχαριστώ κάθε μονάδα, όλους εκείνους που μάχονται εδώ, όλους εκείνους που καταστρέφουν τον κατακτητή», είπε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook.
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία των αποτελεσμάτων στην πρώτη γραμμή, υπογραμμίζοντας ότι αυτά αποτελούν τη βάση για τη διπλωματική διαπραγμάτευση. «Έτσι λειτουργεί: όλες οι νίκες μας εντός της χώρας, ενισχύουν τη θέση μας στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου», ανέφερε.
Νωρίτερα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την απελευθέρωση των περιοχών Κίντρασιβκα, Ράντκιβκα και αρκετών γειτονιών στη βόρεια περιοχή του Κουπιάνσκ. Αυτή η επιτυχία επέτρεψε τον αποκλεισμό των διαδρομών εφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων και την σημαντική σταθεροποίηση της κατάστασης στη συγκεκριμένη γραμμή.
«Το Κουπιάνσκ βρίσκεται υπό τον πυραυλικό έλεγχο των Δυνάμεων Άμυνας, και όλες οι απόπειρες του εχθρού να διασπάσουν την άμυνα θα αποτύχουν», ανέφερε η Εθνική Φρουρά της Ουκρανίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται, πλέον, στα νότια της πόλης. «Μπροστά μας είναι η πλήρης απελευθέρωση του Κουπιάνσκ!» πρόσθεσε η διοίκηση της Εθνικής Φρουράς.
Η Ρωσία η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δεν σχολίασε άμεσα τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας.
Ο ουκρανικός ιστότοπος καταγραφής των μαχών, Deep State, δείχνει αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον τρία χωριά βόρεια και δυτικά του Κουπιάνσκ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.
Επίσης οι βόρειες συνοικίες του Κουπιάνσκ φαίνονται να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο και ο χάρτης υπονοεί ότι τα ρωσικά στρατεύματα είναι περικυκλωμένα στο κέντρο της πόλης.
Στρατιωτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι τον Νοέμβριο, ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης είχε επιταχυνθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς τα στρατεύματα προχώρησαν, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο μικρότερων χωριών.
Η Ρωσία είχε ανακοινώσει χθες Πέμπτη ότι κατέλαβε την πόλη Σίβερσκ στα ανατολικά. Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι η πόλη παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα