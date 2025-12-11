Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».
Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν «την αμοιβαία βούληση για τη συνεπή υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, του πολιτισμού, των ανθρωπιστικών και άλλων τομέων» καταλήγει το Κρεμλίνο.
«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».
Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν «την αμοιβαία βούληση για τη συνεπή υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, του πολιτισμού, των ανθρωπιστικών και άλλων τομέων» καταλήγει το Κρεμλίνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα