Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Νικολάς Μαδούρο

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας

Ο Ρώσος Πρόεδρος εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Βενεζουέλας στο πλαίσιο της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και επιβεβαίωσε την υποστήριξή του προς την πολιτική της κυβέρνησης του Μαδούρο, η οποία αποσκοπεί στην προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της χώρας εν μέσω αυξανόμενης εξωτερικής πίεσης».

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν «την αμοιβαία βούληση για τη συνεπή υλοποίηση κοινών έργων στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών, του πολιτισμού, των ανθρωπιστικών και άλλων τομέων» καταλήγει το Κρεμλίνο.

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης