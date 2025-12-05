Τα μυστήρια της Τάνιδας: 225 ταφικά αγαλματίδια οδήγησαν στη μούμια του φαραώ Σεσόνκ Γ', ήταν οι υπηρέτες που συνόδευαν τον νεκρό

Η βασιλική νεκρόπολη της Τάνιδας, όπου βρέθηκαν 225 «ουσάμπτι» αγαλματίδια

«Γιατί δεν ενταφιάστηκε εκεί; Προφανώς, για έναν φαραώ, η κατασκευή του τάφου του ήταν ένα στοίχημα, επειδή δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι σίγουρος ότι ο διάδοχός του θα τον θάψει εκεί. Προφανώς, έχουμε μια νέα απόδειξη ότι αυτά τα στοιχήματα δεν κερδίζονται πάντα», χαριτολόγησε ο Πεϊροντό.Τα 40 χρόνια της βασιλείας του Σεσόνκ Γ΄ σημαδεύτηκαν από έναν αιματηρό πόλεμο μεταξύ της Άνω και της Κάτω Αιγύπτου, καθώς πολλοί φαραώ διεκδικούσαν την εξουσία. Είναι πιθανόν η διαδοχή να μην έγινε ομαλά και ο φαραώ να μην ενταφιάστηκε εκεί όπου είχε αποφασίσει ο ίδιος, πρόσθεσε. Υπάρχει ωστόσο και η πιθανότητα να μετέφεραν τη μούμια του αργότερα, για να γλιτώσει από τους τυμβωρύχους, αν και «είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς έβαλαν μια γρανιτένια σαρκοφάγο με διαστάσεις 3,5 επί 1,5 μέτρο σε έναν τόσο περιορισμένο χώρο», κατέληξε.