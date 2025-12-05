Οι ΗΠΑ πωλούν στον Καναδά πελώριες ποσότητες βομβών αξίας σχεδόν 2,7 δισ. δολαρίων

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι η χώρα του θα αφιερώσει φέτος το 2% του ΑΕΠ στην άμυνα, προκειμένου να εκπληρώσει τον στόχο που είχε οριστεί από το NATO