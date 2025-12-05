Κολομβία και Παναμάς αναστέλλουν τις πτήσεις τους από και προς τη Βενεζουέλα

Τις πτήσεις τους έχουν ήδη αναστείλει οι ισπανικές Iberia, Air Europa και Plus Ultra, η πορτογαλική TAP, η κολομβιανή Avianca, η βραζιλιάνικη GOL, η χιλιανή LATAM Airlines και η Turkish Airlines