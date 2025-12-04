Εργοστάσιο στη Δανία που θα παράγει καύσιμα για ουκρανικούς πυραύλους και drones, φτιάχνουν Κίεβο και Κοπεγχάγη, αντιδρά η Μόσχα

🇺🇦🇳🇴 Ukraine and Norway will jointly produce drones for defense needs.



Over the next two years, the two countries plan to set up a pilot production line, with its launch expected in 2026.



Την κατασκευή εγκατάστασης που θα προμηθεύει καύσιμα πυραύλων στην, ξεκινούνκαιστο έδαφος της, στην πρώτη τέτοια μονάδα που θα αναπτυχθεί σε χώρα μέλος τουέχει επανειλημμένα στοχοποιήσει εργοστάσια όπλων στην Ουκρανία από την εισβολή της το 2022, αναγκάζοντας τη χώρα να αναζητήσει άλλες τοποθεσίες στο εξωτερικό για την παραγωγή αμυντικών υλικών.«Πρέπει να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς φίλους μας στον αγώνα τους για την ελευθερία. Χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος για να εγκαταστήσουν την παραγωγή, όπως αυτό που δημιουργούν εδώ», δήλωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας της Δανίας,στο Γαλλικό Πρακτορείο () τη Δευτέρα, για τη μονάδα που κατασκευάζεται στην πόλη Βόγενς.Δανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση – η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή καυσίμων πυραύλων και drones το φθινόπωρο του 2026 – είναι η πρώτη του είδους της, καθώς ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί άλλες μονάδες μυστικά για λόγους ασφαλείας.Η ουκρανική εταιρείαπου αναπτύσσει drones και πυραύλους για τον στρατό, είναι υπεύθυνη για την ίδρυση της εγκατάστασης σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δανίας.«Χρειαζόμαστε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, κάτι που είναι αδύνατο στην Ουκρανία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fire Point,«Αν πρέπει να επιλέξουμε μια χώρα, θα έλεγα ότι η Δανία είναι αυτή που μας καλωσορίζει καλύτερα».Ο Μποτσκoβ πρόσθεσε ότι ηθα φέρει «νέες τεχνολογίες» στην περιοχή της δυτικής Δανίας, η οποία ήδη φιλοξενεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία άμυνας.Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στη βάση αεροπορίας, η οποία φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα6 για Ουκρανούς πιλότους και ήταν στόχος μυστηριωδών πτήσεων drones στα τέλη Σεπτεμβρίου – μαζί με αρκετά δανέζικα αεροδρόμια.Η αστυνομία δεν κατάφερε να προσδιορίσει την προέλευση των drones, αλλά η πρωθυπουργόςέδειξε τη Ρωσία ως υπεύθυνη.Στο Βόγενς, ορισμένοι κάτοικοι ήταν σκεπτικοί για τη νέα εγκατάσταση.«Δεν μου αρέσει. Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία», δήλωσε μια γυναίκα, εξηγώντας ότι φοβόταν πως το εργοστάσιο θα κάνει τη Δανία «τον επόμενο στόχο για τη Ρωσία».Οι δανέζικες αρχές έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την περιοχή ασφαλή.«Δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί όσον αφορά την ασφάλεια της παραγωγής, φυσικά, αλλά και για την τοπική κοινότητα», υποστήριξε ο Μποτσκoβ.Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας για την κατασκευή του εργοστασίου στη Δανία ήρθε την Πέμπτη από τη, η οποία τόνισε πως η Ρωσία θα λάβει τα κατάλληλα «μέτρα για να σταματήσει» τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.