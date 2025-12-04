Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Εργοστάσιο στη Δανία που θα παράγει καύσιμα για ουκρανικούς πυραύλους και drones, φτιάχνουν Κίεβο και Κοπεγχάγη, αντιδρά η Μόσχα
Εργοστάσιο στη Δανία που θα παράγει καύσιμα για ουκρανικούς πυραύλους και drones, φτιάχνουν Κίεβο και Κοπεγχάγη, αντιδρά η Μόσχα
Πρόκειται για την πρώτη χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ που προχωράει επίσημα σε τέτοια κίνηση στήριξης της Ουκρανίας - «Ενθαρρύνετε τους νεοναζί του Κιέβου, σαμποτάρετε τις προσπάθειες για ειρήνη», λέει η Μόσχα
Την κατασκευή εγκατάστασης που θα προμηθεύει καύσιμα πυραύλων στην Ουκρανία, ξεκινούν Κίεβο και Κοπεγχάγη στο έδαφος της Δανίας, στην πρώτη τέτοια μονάδα που θα αναπτυχθεί σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει εργοστάσια όπλων στην Ουκρανία από την εισβολή της το 2022, αναγκάζοντας τη χώρα να αναζητήσει άλλες τοποθεσίες στο εξωτερικό για την παραγωγή αμυντικών υλικών.
«Πρέπει να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς φίλους μας στον αγώνα τους για την ελευθερία. Χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος για να εγκαταστήσουν την παραγωγή, όπως αυτό που δημιουργούν εδώ», δήλωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας της Δανίας, Μόρτεν Μποτσκoβ στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) τη Δευτέρα, για τη μονάδα που κατασκευάζεται στην πόλη Βόγενς.
Δανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση – η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή καυσίμων πυραύλων και drones το φθινόπωρο του 2026 – είναι η πρώτη του είδους της, καθώς ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί άλλες μονάδες μυστικά για λόγους ασφαλείας.
Η ουκρανική εταιρεία Fire Point, που αναπτύσσει drones και πυραύλους για τον στρατό, είναι υπεύθυνη για την ίδρυση της εγκατάστασης σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δανίας.
«Χρειαζόμαστε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, κάτι που είναι αδύνατο στην Ουκρανία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fire Point, Βιατσεσλάβ Μποντάρτσουκ. «Αν πρέπει να επιλέξουμε μια χώρα, θα έλεγα ότι η Δανία είναι αυτή που μας καλωσορίζει καλύτερα».
Ο Μποτσκoβ πρόσθεσε ότι η Fire Point θα φέρει «νέες τεχνολογίες» στην περιοχή της δυτικής Δανίας, η οποία ήδη φιλοξενεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία άμυνας.
Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στη βάση αεροπορίας Σκρίντστρουπ, η οποία φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα F-16 για Ουκρανούς πιλότους και ήταν στόχος μυστηριωδών πτήσεων drones στα τέλη Σεπτεμβρίου – μαζί με αρκετά δανέζικα αεροδρόμια.
Η αστυνομία δεν κατάφερε να προσδιορίσει την προέλευση των drones, αλλά η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντρικσεν έδειξε τη Ρωσία ως υπεύθυνη.
Στο Βόγενς, ορισμένοι κάτοικοι ήταν σκεπτικοί για τη νέα εγκατάσταση.
«Δεν μου αρέσει. Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία», δήλωσε μια γυναίκα, εξηγώντας ότι φοβόταν πως το εργοστάσιο θα κάνει τη Δανία «τον επόμενο στόχο για τη Ρωσία».
Οι δανέζικες αρχές έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την περιοχή ασφαλή.
«Δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί όσον αφορά την ασφάλεια της παραγωγής, φυσικά, αλλά και για την τοπική κοινότητα», υποστήριξε ο Μποτσκoβ.
Η αντίδραση της Μόσχας
Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας για την κατασκευή του εργοστασίου στη Δανία ήρθε την Πέμπτη από τη Μαρία Ζαχάροβα, η οποία τόνισε πως η Ρωσία θα λάβει τα κατάλληλα «μέτρα για να σταματήσει» τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχοποιήσει εργοστάσια όπλων στην Ουκρανία από την εισβολή της το 2022, αναγκάζοντας τη χώρα να αναζητήσει άλλες τοποθεσίες στο εξωτερικό για την παραγωγή αμυντικών υλικών.
«Πρέπει να βοηθήσουμε τους Ουκρανούς φίλους μας στον αγώνα τους για την ελευθερία. Χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος για να εγκαταστήσουν την παραγωγή, όπως αυτό που δημιουργούν εδώ», δήλωσε ο Υπουργός Βιομηχανίας της Δανίας, Μόρτεν Μποτσκoβ στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) τη Δευτέρα, για τη μονάδα που κατασκευάζεται στην πόλη Βόγενς.
🇺🇦🇳🇴 Ukraine and Norway will jointly produce drones for defense needs.— NSTRIKE (@NSTRIKE1231) November 30, 2025
Over the next two years, the two countries plan to set up a pilot production line, with its launch expected in 2026.
See the latest updates with us: @NSTRIKE1231 pic.twitter.com/BB4dQVtgJE
Δανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση – η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή καυσίμων πυραύλων και drones το φθινόπωρο του 2026 – είναι η πρώτη του είδους της, καθώς ενδέχεται να έχουν κατασκευαστεί άλλες μονάδες μυστικά για λόγους ασφαλείας.
Η ουκρανική εταιρεία Fire Point, που αναπτύσσει drones και πυραύλους για τον στρατό, είναι υπεύθυνη για την ίδρυση της εγκατάστασης σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δανίας.
«Χρειαζόμαστε να αυξήσουμε την παραγωγή μας, κάτι που είναι αδύνατο στην Ουκρανία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Fire Point, Βιατσεσλάβ Μποντάρτσουκ. «Αν πρέπει να επιλέξουμε μια χώρα, θα έλεγα ότι η Δανία είναι αυτή που μας καλωσορίζει καλύτερα».
Ο Μποτσκoβ πρόσθεσε ότι η Fire Point θα φέρει «νέες τεχνολογίες» στην περιοχή της δυτικής Δανίας, η οποία ήδη φιλοξενεί μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία άμυνας.
Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στη βάση αεροπορίας Σκρίντστρουπ, η οποία φιλοξενεί εκπαιδευτικά προγράμματα F-16 για Ουκρανούς πιλότους και ήταν στόχος μυστηριωδών πτήσεων drones στα τέλη Σεπτεμβρίου – μαζί με αρκετά δανέζικα αεροδρόμια.
Η αστυνομία δεν κατάφερε να προσδιορίσει την προέλευση των drones, αλλά η πρωθυπουργός Μέττε Φρέντρικσεν έδειξε τη Ρωσία ως υπεύθυνη.
Στο Βόγενς, ορισμένοι κάτοικοι ήταν σκεπτικοί για τη νέα εγκατάσταση.
«Δεν μου αρέσει. Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα στην Ουκρανία», δήλωσε μια γυναίκα, εξηγώντας ότι φοβόταν πως το εργοστάσιο θα κάνει τη Δανία «τον επόμενο στόχο για τη Ρωσία».
Οι δανέζικες αρχές έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την περιοχή ασφαλή.
«Δεν έχουν γίνει συμβιβασμοί όσον αφορά την ασφάλεια της παραγωγής, φυσικά, αλλά και για την τοπική κοινότητα», υποστήριξε ο Μποτσκoβ.
Η αντίδραση της Μόσχας
Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας για την κατασκευή του εργοστασίου στη Δανία ήρθε την Πέμπτη από τη Μαρία Ζαχάροβα, η οποία τόνισε πως η Ρωσία θα λάβει τα κατάλληλα «μέτρα για να σταματήσει» τις απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.
Russian foreign ministry spokesperson Zakharova on Ukrainian rocket fuel facility in Denmark:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2025
This venture confirms the absolutely hostile, militaristic course of Copenhagen, which, together with a number of other states most aggressively disposed toward Russia, is sabotaging… https://t.co/dwL12CXfM1 pic.twitter.com/uvuS7UYmAr
Όπως είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η Κοπεγχάγη, μαζί με ορισμένες άλλες χώρες που έχουν την πιο επιθετική στάση απέναντι στη Ρωσία, σαμποτάρει τις προσπάθειες για την πολιτική και διπλωματική επίλυση της ουκρανικής κρίσης.
«Όλα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης και ενθαρρύνουν τους νεοναζί τρομοκράτες στην Ουκρανία, να διαπράξουν νέα βάρβαρα εγκλήματα» τόνισε η Ζαχάροβα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα