Ο Μεντβέντεφ απειλεί την Ευρώπη αν κατασχέσει ρωσικά στοιχεία, «θα τα πληρώσετε σε είδος με πεσόντες εχθρούς της Ρωσίας»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη παρουσίασε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω της χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων

Αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο δήλωσε σήμερα, Πέμπτη, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου 'δανείου επανορθώσεων', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Παράλληλα απείλησε λέγοντας πως σε μία τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία θα επιστραφούν, «όχι στα δικαστήρια αλλά σε είδος από τους πεσόντες εχθρούς της Ρωσίας»



Η δήλωση αυτή ήρθε μια ημέρα μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενός σχεδίου για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.

