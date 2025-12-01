Ληστεία αλά ιταλικά - Με οδόφραγμα δυο ΙΧ που πυρπόλησαν έκλεισαν αυτοκινητόδρομο στην Καλαβρία και αρπαξαν από θωρακισμένο φορτηγό κοσμήματα €2 εκατ.
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Ληστεία Φορτηγό κοσμήματα Αυτοκινητόδρομος Φωτιά

Οι ληστές απέκλεισαν το θωρακισμένο όχημα μέσα σε τούνελ και επιτέθηκαν με πυροβολισμούς - Αρπαξαν τα κοσμήματα και εξαφανίστηκαν παρά την κινητοποίηση των Αρχών

Κινηματογραφική ληστεία σε αυτοκινητόδρομο της Ιταλίας. Αγνωστοι επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό το πρωί της Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο, στην Καλαβρία  και άρπαξαν  χρυσαφικά αξίας δύο εκατ. ευρώ.

Οι θρασύτατοι ληστές οι οποίοι προφανώς γνώριζαν το δρομολόγιο αλλά και το περιεχόμενο του θωρακισμένου οχήματος, έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο με δύο ΙΧ τοποθετημένα κάθετα στα οποία έβαλαν και φωτιά. 

Στη συνέχεια και ενώ το φορτηγό ήταν μέσα σε τούνελ, μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, με κατεύθυνση προς τα βόρεια, επιτέθηκαν σε αυτό πυροβολώντας.

Το χτύπημα έγινε μέσα στο τούνελ προφανώς, γιατί εκεί δεν υπήρχαν κάμερες και επαρκής φωτισμός για να καταγράψει τις κινήσεις τους, αλλά αυτό αποτελεί μια πρώτη εικασία των Αρχών που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. 

Προκειμένου να διαφύγουν από το σημείο έβαλαν φωτιά τόσο στο θωρακισμένο φορτηγό όσο και σε δύο άλλα ΙΧ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν στρώσει και καρφιά στην άσφαλτο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που απέκλεισαν την περιοχή, αλλά οι ληστές είχαν προλάβει και είχαν διαφύγει χρησιμοποιώντας άλλα οχήματα.

