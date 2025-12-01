Καλιφόρνια: 90χρονος έπεσε αφρενάριστος σε καφετέρια - Εξετάζουν αν ήταν μεθυσμένος, δείτε βίντεο
Καλιφόρνια: 90χρονος έπεσε αφρενάριστος σε καφετέρια - Εξετάζουν αν ήταν μεθυσμένος, δείτε βίντεο

Φωτογραφία από την καφετέρια δείχνει το σκούρο χρώματος αυτοκίνητο να βρίσκεται πάνω στα συντρίμμια της καφετέριας αφού πέρασε μέσα από την μπροστινή τζαμαρία

Με μεγάλη ταχύτητα έπεσε ένας 90χρονος σε καφετέρια στην Καλιφόρνια με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει στη σφοδρή σύγκρουση.

Στο βίντεο που καταγράφηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών στο προάστιο Λος Γκάτος του Σαν Χοσέ φαίνεται το αυτοκίνητο με οδηγό τον 90χρονο να πέφτει αφρενάριστο στην καφετέρια και να «καρφώνεται» στο εσωτερικό της.

Η τοπική αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ηλικιωμένος οδηγός να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.



«Υπάρχει υποψία ότι το αλκοόλ μπορεί να έπαιξε ρόλο σε αυτό το περιστατικό, αλλά όλοι οι παράγοντες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας», ανακοίνωσε η τοπική

Φωτογραφία από την καφετέρια δείχνει το σκούρο χρώματος αυτοκίνητο να βρίσκεται πάνω στα συντρίμμια της καφετέριας αφού πέρασε μέσα από την μπροστινή τζαμαρία.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την καταστροφή, αλλά απίστευτα ευγνώμονες που κανείς δεν τραυματίστηκε μέσα στο κατάστημα εκτός από τον οδηγό του οχήματος . Τα έπιπλα και ο εξοπλισμός στο μισό κτίριο έχουν καταστραφεί» δήλωσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Από τη σύγκρουση ο 90χρονος οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο.

