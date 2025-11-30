Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Τουλάχιστον 212 νεκροί από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα - Σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες πλημμυροπαθείς
Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σάρωσαν μεγάλα τμήμα του νησιού της νότιας Ασίας αναγκάζοντας σχεδόν 200.000 ανθρώπους να αναζητήσουν στέγη σε 1.275 καταφύγια
Ο αριθμός των νεκρών από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα έφθασε τους 212 ενώ άλλοι 218 άνθρωποι αγνοούνται, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς τα νερά των πλημμυρών έσπασαν ένα φράγμα και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα.
Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που σάρωσαν μεγάλα τμήμα του νησιού της νότιας Ασίας αναγκάζοντας σχεδόν 200.000 ανθρώπους να αναζητήσουν στέγη σε 1.275 καταφύγια, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Κέντρο Διαχείρισης Καταστροφών.
Σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στη χώρα από την Πέμπτη προκαλώντας πολλές κατολισθήσεις στη λοφώδη κεντρική περιοχή ενώ ποταμοί που έχουν υπερχειλίσει έχουν βυθίσει κάτω από το νερό ολόκληρες πόλεις σε όλη τη χώρα.
Πάνω από 24.000 αστυνομικοί, στρατιώτες και προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας εξακολουθούν να προσπαθούν να φθάσουν σε οικογένειες που έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες, δήλωσαν οι αρχές.
Περισσότεροι από 120 άνθρωποι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε ασφαλή καταφύγια με ελικόπτερα από την Πολεμική Αεροπορία όταν το νερό έσπασε το φράγμα του ταμιευτήρα Μαβίλ Αρού στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Άλλοι περίπου 2.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο για ασφάλεια, ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.
Δεκάδες οικογένειες έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους από τις πλημμύρες στην εμπορική πρωτεύουσα Κολόμπο, που είναι μία από περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
Στο προάστιο του Κολόμπο Κελανίγια, όπως και σε πολλά άλλα τμήματα της χώρας, μαγειρεμένο φαγητό προσφέρεται από κρατικές υπηρεσίες και δωρεές όμως πολλοί είπαν στο Reuters πως δεν έχουν λάβει ακόμη κατάλληλη βοήθεια. Περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι ζουν σε καταφύγια περιμένοντας την υποχώρηση των νερών από τα σπίτια τους.
«Η αδελφή μου κι εγώ εγκλωβιστήκαμε στον πάνω όροφο του σπιτιού μας μαζί με τα τέσσερα παιδιά μας για δύο ημέρες. Κάποια στιγμή μας τελείωσαν τα τρόφιμα. Είχαμε μόνο μπισκότα και νερό να τους δώσουμε χθες βράδυ», δήλωσε η 37χρονη Σουνέτρα Πριγιανταρσάνι,στο Reuters. Η οικογένεια διασώθηκε από μια βάρκα που τους έφερε φαγητό. «Έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε. Θα μείνουμε στο σπίτι μιας θείας προς το παρόν. Αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά βοήθεια», συμπλήρωσε.
Τα νερά αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά τις επόμενες τρεις ημέρες, δήλωσε το τμήμα άρδευσης, καθώς ο κυκλώνας μετακινείται προς τη νότια Ινδία.
Η ηλεκτροδότηση, η υδροδότηση και οι επικοινωνίες θα αποκατασταθούν σταδιακά τις επόμενες τρεις ημέρες, δήλωσαν οι αρχές καθώς οι πλημμύρες παρέσυραν γραμμές μεταφοράς και μετασχηματιστές.
Στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 600 από πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στις τρεις χώρες, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αρωγής για δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.
