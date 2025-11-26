Τα τρία αγκάθια για τη συμφωνία στο Ουκρανικό - Οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου και η αισιοδοξία των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου
Τα τρία αγκάθια για τη συμφωνία στο Ουκρανικό - Οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου και η αισιοδοξία των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου
Παρά το αισιόδοξο κλίμα από την Ουάσιγκτον, ουκρανική πηγή τονίζει ότι υπάρχουν ακόμη τρία κρίσιμα σημεία που απειλούν την επίτευξη συμφωνίας
Τη στιγμή που η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει στις διαβεβαιώσεις ότι οι διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, παραμένουν ουσιαστικά εμπόδια στη διαδικασία, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή, που επικαλείται το CNN.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του έχει σημειώσει «τεράστια πρόοδο» για τον τερματισμό του πολέμου, αναγνωρίζοντας πως απομένουν «λίγα σημεία διαφωνίας». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά στη Γενεύη, υποστηρίζοντας ότι «όσα απομένουν δεν είναι ανυπέρβλητα».
Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή που μίλησε στο CNN, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η πηγή αναγνώρισε ότι έχει υπάρξει «συναίνεση» στα περισσότερα από τα 28 σημεία των αμερικανικών προτάσεων που διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα.
Τόνισε όμως ότι, αντί για «λίγες μικροδιαφορές», υπάρχουν τουλάχιστον τρεις καίριοι τομείς στους οποίους οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές — και ενδέχεται να καθορίσουν αν οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε συμφωνία ή σε αδιέξοδο.
Σύμφωνα με το CNN, οι όροι που δεν γίνονται δεκτοί αφορούν τον περιορισμό του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και την παραχώρηση εδαφών.
Πηγή που μίλησε στο CNN τόνισε ότι ο όρος περί μη ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία είναι «απολύτως απαράδεκτος», επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία επιχειρεί να παρέμβει στα εσωτερικά ζητήματα του ΝΑΤΟ, ενός οργανισμού στον οποίο δεν είναι μέλος.
Όπως υπογραμμίζεται, το Κίεβο θεωρεί ότι η όποια συμφωνία για την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να περιλαμβάνει παραχωρήσεις που υπονομεύουν την κυριαρχία του κράτους ή την ανεξαρτησία των στρατηγικών του επιλογών. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν κοινό πλαίσιο, αλλά με ανοιχτές ακόμη σημαντικές διαφορές.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ομάδα του έχει σημειώσει «τεράστια πρόοδο» για τον τερματισμό του πολέμου, αναγνωρίζοντας πως απομένουν «λίγα σημεία διαφωνίας». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μίλησε για «πολύ θετικές» συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά στη Γενεύη, υποστηρίζοντας ότι «όσα απομένουν δεν είναι ανυπέρβλητα».
Ωστόσο, σύμφωνα με ανώτερη ουκρανική πηγή που μίλησε στο CNN, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η πηγή αναγνώρισε ότι έχει υπάρξει «συναίνεση» στα περισσότερα από τα 28 σημεία των αμερικανικών προτάσεων που διέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα.
Τόνισε όμως ότι, αντί για «λίγες μικροδιαφορές», υπάρχουν τουλάχιστον τρεις καίριοι τομείς στους οποίους οι διαφωνίες παραμένουν βαθιές — και ενδέχεται να καθορίσουν αν οι συνομιλίες θα καταλήξουν σε συμφωνία ή σε αδιέξοδο.
Σύμφωνα με το CNN, οι όροι που δεν γίνονται δεκτοί αφορούν τον περιορισμό του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, την εγκατάλειψη της προοπτικής ένταξης στο ΝΑΤΟ και την παραχώρηση εδαφών.
Πηγή που μίλησε στο CNN τόνισε ότι ο όρος περί μη ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία είναι «απολύτως απαράδεκτος», επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία επιχειρεί να παρέμβει στα εσωτερικά ζητήματα του ΝΑΤΟ, ενός οργανισμού στον οποίο δεν είναι μέλος.
Όπως υπογραμμίζεται, το Κίεβο θεωρεί ότι η όποια συμφωνία για την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να περιλαμβάνει παραχωρήσεις που υπονομεύουν την κυριαρχία του κράτους ή την ανεξαρτησία των στρατηγικών του επιλογών. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις ΗΠΑ να επιδιώκουν κοινό πλαίσιο, αλλά με ανοιχτές ακόμη σημαντικές διαφορές.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Τα τρία σενάρια για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Αλλάζει στάση το Κίεβο, επιμένει στη σκληρή γραμμή η Μόσχα
Ο νέος οδηγός της ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Οι δηλώσεις, οι δόσεις και οι παγίδες στο myPROPERTY
Κόκκινη προειδοποίηση 4 ημερών για την κακοκαιρία Adel - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα