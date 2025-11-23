Τουσκ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχέδιο 28 σημείων, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Γενεύη Ντόναλντ Τουσκ Ρωσία Ντόναλντ Τραμπ

Τουσκ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχέδιο 28 σημείων, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του

Αυξάνονται οι φωνές σχετικά με τον ρόλο της Μόσχας στη διαμόρφωση του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία

Τουσκ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχέδιο 28 σημείων, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανέβασε τους τόνους λίγες ώρες πριν τη συνάντηση των Ευρωπαίων με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ξεκαθάρισε μεν πως οι ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση, ωστόσο πριν ξεκινήσει αυτό «καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του σχεδίου».



Έτσι, ο Πολωνός πρωθυπουργός έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά» που έχει ανάψει από χθες, όταν κυκλοφόρησε η είδηση πως το αμερικανικό σχέδιο που έχει διαρρεύσει, είχε έντονο το αποτύπωμα της Μόσχας.

«Μαζί με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας, δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων, παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε το έργο μας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο συντάκτης του σχεδίου και πού αυτό δημιουργήθηκε» έγραψε ο Τουσκ.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα

Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι

Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης