Τουσκ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχέδιο 28 σημείων, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του
Τουσκ: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το σχέδιο 28 σημείων, καλό θα ήταν να μάθουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του
Αυξάνονται οι φωνές σχετικά με τον ρόλο της Μόσχας στη διαμόρφωση του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασαν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανέβασε τους τόνους λίγες ώρες πριν τη συνάντηση των Ευρωπαίων με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ξεκαθάρισε μεν πως οι ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση, ωστόσο πριν ξεκινήσει αυτό «καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του σχεδίου».
Έτσι, ο Πολωνός πρωθυπουργός έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά» που έχει ανάψει από χθες, όταν κυκλοφόρησε η είδηση πως το αμερικανικό σχέδιο που έχει διαρρεύσει, είχε έντονο το αποτύπωμα της Μόσχας.
«Μαζί με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας, δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων, παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε το έργο μας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο συντάκτης του σχεδίου και πού αυτό δημιουργήθηκε» έγραψε ο Τουσκ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Σε ανάρτησή του στο X, ο Τουσκ ξεκαθάρισε μεν πως οι ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στη διαπραγμάτευση, ωστόσο πριν ξεκινήσει αυτό «καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ποιος ήταν ο συντάκτης του σχεδίου».
Together with the leaders of Europe, Canada and Japan, we have declared our readiness to work on the 28-point plan despite some reservations. However, before we start our work, it would be good to know for sure who is the author of the plan and where was it created.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 23, 2025
Έτσι, ο Πολωνός πρωθυπουργός έριξε περισσότερο «λάδι στη φωτιά» που έχει ανάψει από χθες, όταν κυκλοφόρησε η είδηση πως το αμερικανικό σχέδιο που έχει διαρρεύσει, είχε έντονο το αποτύπωμα της Μόσχας.
«Μαζί με τους ηγέτες της Ευρώπης, του Καναδά και της Ιαπωνίας, δηλώσαμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε πάνω στο σχέδιο των 28 σημείων, παρά τις επιφυλάξεις που έχουμε. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε το έργο μας, θα ήταν καλό να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιος είναι ο συντάκτης του σχεδίου και πού αυτό δημιουργήθηκε» έγραψε ο Τουσκ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα