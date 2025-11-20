20 Νοεμβρίου 1979, η σφαγή στη Μέκκα: Η εισβολή στο Μεγάλο Τέμενος, η πολιορκία των 15 ημερών και οι εκατοντάδες νεκροί

Ήταν χαράματα ακόμη, με τον ήλιο μόλις να σηκώνεται τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου του 1979, όταν ο Γιουχαϊμάν Αλ Οτάιμπι, συνεπικουρούμενος από 500 αποφασισμένους άντρες, εισέβαλε στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας.
Γύρω και μέσα στο Τέμενος υπήρχαν από 50.000 έως 100.000 πιστοί, οι οποίοι γιόρταζαν την μουσουλμανική πρωτοχρονιά του έτους 1400 και ήθελαν να προσευχηθούν.
Οι φύλακες του Τεμένους εξουδετερώθηκαν άμεσα από τους άνδρες του Αλ Οτάιμπι που, αφού τοποθέτησαν κλειστά φέρετρα στο κέντρο της αυλής -μια παραδοσιακή πράξη αναζήτησης ευλογιών γι’ αυτούς που είχαν πεθάνει πρόσφατα- έσπρωξαν τον ιμάμη και του πήραν το μικρόφωνο.
Η πολιορκία της Μέκκας μόλις άρχιζε, θα κρατούσε 15 ημέρες και θα τέλειωνε μέσα σε ένα λουτρό αίματος και απροσδιόριστο μέχρι και σήμερα αριθμό νεκρών.
Το σοκ των Σαούντ
Οι πιστοί στην αρχή δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ οι άντρες του Οτάιμπι ανοίγουν τα κλειστά φέρετρα που περιείχαν αυτόματα όπλα, πιστόλια και τουφέκια, που δόθηκαν γρήγορα στους άντρες του. Αυτοί ακροβολίστηκαν σε κάθε γωνιά της αυλής και στους μιναρέδες του ιερού Τεμένους, ενώ ο Αλ Οτάιμπι τους λέει να πυροβολούν όποιον θέλει να ανοίξει τις πύλες.
Όταν αρχίζει να μιλάει, οι χιλιάδες μουσουλμάνοι τον ακούν να λέει ότι ο κουνιάδος του, Μοχάμεντ Αμπντουλάχ Αλ Καχτανί, είναι ο απεσταλμένος του Θεού -ο «Μαχντί», όπως τον αναφέρει το Κοράνι- που κατέβηκε στη γη πριν από την ημέρα της κρίσης, για να καταστείλει το κακό.
Όπου κακό για τον ιεροκήρυκα, είναι ο βασιλικός οίκος των Σαούντ, τον οποίο χαρακτηρίζει διεφθαρμένο και υπεύθυνο για τον εκδυτικισμό της Σαουδικής Αραβίας. Τα νέα δεν αργούν να φτάσουν στο Ριάντ και τη βασιλική οικογένεια, που πιάνεται κυριολεκτικά στον ύπνο με την επιδρομή στον πιο ιερό χώρο των Μουσουλμάνων.
Στην αρχή επικρατεί σύγχυση αφού οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και μόνο μετά από κάποιες ώρες οι μυστικές υπηρεσίες του βασιλείου δίνουν μια πιο σωστή εικόνα. Το χαστούκι για τους Σαούντ είναι δυνατό, αφού βλέπουν να αμφισβητείται η εξουσία τους και κατηγορούν το Ιράν για το χτύπημα στην καρδιά της Μέκκας, το οποίο όμως δεν έχει καμία ανάμιξη.
Οι εισβολείς κατάγονται από την Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τον Καναδά και τις ΗΠΑ και δείχνουν έτοιμοι και αποφασισμένοι για όλα, την ίδια ώρα που η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να καταλάβει το Ιερό Τέμενος.
Άντεξαν δυο εβδομάδες
Μόνο που υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, αφού, σύμφωνα με την μουσουλμανική παράδοση, κανείς δεν μπορούσε να οπλοφορεί στο Ιερό Τέμενος. Χρειάστηκε να εκδοθεί ειδική φετφά από τον θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, για να πραγματοποιηθεί η ένοπλη επιχείρηση των σαουδαραβικών δυνάμεων, οι οποίες τα βρήκαν... σκούρα.
Οι εισβολείς κατάφεραν να απωθήσουν και τις τρεις επιθέσεις στις τρεις κυρίες πύλες του Τεμένους, ενώ οι σκοπευτές στους μιναρέδες είχαν εύκολο έργο για όποιον σήκωνε το κεφάλι του. Αυτό που οι Σαούντ πίστευαν ότι θα τέλειωνε σε λίγες ώρες άρχισε να τραβάει μέρες, ενώ ο Οτάιμπι και οι άνδρες του ήταν πάντοτε απόλυτα προετοιμασμένοι.
Χρειάστηκε η συνδρομή Γάλλων κομάντο και καταδρομέων από το Πακιστάν για να μπορέσει να καμφθεί η αντίσταση των εισβολέων στις 4 Δεκεμβρίου, οι οποίοι είχαν 117 νεκρούς και απροσδιόριστο αριθμό τραυματισμένων. Οι σαουδαραβικές δυνάμεις ασφαλείας είχαν 127 νεκρούς και 451 τραυματίες, ενώ τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, επειδή οι επιδρομείς επέλεξαν να αφήσουν ελεύθερους τους χιλιάδες πιστούς που βρίσκονταν μέσα στο τέμενος.
Οι 63 συλληφθέντες -ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Αλ Οτάιμπι- δικάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, κηρύχθηκαν όλοι ένοχοι και απαγχονίστηκαν στις 9 Ιανουαρίου του 1980 σε εννιά διαφορετικές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας.
Δυτικές πηγές πληροφόρησης επέμειναν ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν πολύ μεγαλύτερος αλλά αποκρύφτηκε, κάτι σύνηθες σε ένα βασίλειο που μας έχει συνηθίσει στη μυστικότητα για τα του οίκου του.