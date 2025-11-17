Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Παροπλισμένο πλοίο τους βύθισαν με τορπίλη οι Νορβηγοί σε άσκηση του ΝΑΤΟ – Δείτε βίντεο
Η βολή ήταν επιτυχημένη και η φρεγάτα βυθίστηκε μετά από λίγη ώρα
Σενάριο με βύθιση πλοίου από υποβρύχιο εκτέλεσαν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ που μετείχαν στην πολυεθνική άσκηση Ægir 25 που έγινε στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Το υποβρύχιο Uthaug του νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού εξαπέλυσε μία τορπίλη κατά της παροπλισμένης νορβηγικής φρεγάτας Trondheim.
Δείτε το βίντεο:
Η βολή ήταν επιτυχημένη και το πλοίο βυθίστηκε μετά από λίγη ώρα.
Στην άσκηση μετείχαν, πέρα από τις δυνάμεις της Νορβηγίας, το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό και το πολωνικό Ναυτικό.
Submarine Saturday - in association with Torpedo Tuesday! 💥— NATO Allied Joint Force Command Norfolk - JFCNF (@JFCNorfolk) November 15, 2025
Recently during exercise Ægir 25, submarine KNM Uthaug 🇳🇴fired one of its torpedoes at the decommissioned frigate KNM Trondheim 🇳🇴, with the aim of sinking the vessel.
The purpose of the shot was to verify and… pic.twitter.com/HUtk62mkgA
