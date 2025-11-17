Παροπλισμένο πλοίο τους βύθισαν με τορπίλη οι Νορβηγοί σε άσκηση του ΝΑΤΟ – Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
NATO Τορπίλη Υποβρύχιο

Παροπλισμένο πλοίο τους βύθισαν με τορπίλη οι Νορβηγοί σε άσκηση του ΝΑΤΟ – Δείτε βίντεο

Η βολή ήταν επιτυχημένη και η φρεγάτα βυθίστηκε μετά από λίγη ώρα

Παροπλισμένο πλοίο τους βύθισαν με τορπίλη οι Νορβηγοί σε άσκηση του ΝΑΤΟ – Δείτε βίντεο
Σενάριο με βύθιση πλοίου από υποβρύχιο εκτέλεσαν οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ που μετείχαν στην πολυεθνική άσκηση Ægir 25 που έγινε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το υποβρύχιο Uthaug του νορβηγικού Πολεμικού Ναυτικού εξαπέλυσε μία τορπίλη κατά της παροπλισμένης νορβηγικής φρεγάτας Trondheim.

Δείτε το βίντεο:


Η βολή ήταν επιτυχημένη και το πλοίο βυθίστηκε μετά από λίγη ώρα.

Στην άσκηση μετείχαν, πέρα από τις δυνάμεις της Νορβηγίας, το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό και το πολωνικό Ναυτικό.

