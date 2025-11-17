Hürriyet: Από βλάβη δύο κινητήρων η τραγωδία με το C-130 - Το αεροσκάφος κόπηκε στα 3, οι πιλότοι δεν πρόλαβαν να στείλουν SOS
Η τραγωδία συνέβη μέσα σε δευτερόλεπτα, υποστηρίζει αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τους πιλότους να μην προλαβαίνουν να στείλουν ούτε σήμα κινδύνου σημειώθηκε, σύμφωνα με αρθρογράφο της Hürriyet η συντριβή του C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας με τους 20 επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους.
Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα το C-130 με αριθμό πτήσης TUAF543 απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν στις 10:19 το πρωί της 11ης Νοεμβρίου «ξεκίνησε κανονικά την απογείωσή του και δεν φαινόταν να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν το αεροσκάφος χρειάστηκε τη μέγιστη ισχύ, δεν παρουσιάστηκε κανένα πρόβλημα στην απόδοση των κινητήρων. Μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πέρασε στα 22.000 πόδια (7.333 μέτρα) στον εναέριο χώρο της Γεωργίας».
Τότε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «ξαφνικά ο τέταρτος κινητήρας του αεροσκάφους, αυτός που βρίσκεται κοντά στην άκρη του φτερού, έπαθε βλάβη (με τον αέρα να συνεχίζει να ρέει από τα πτερύγια και να περιστρέφει τον έλικα δημιουργώντας τριβή και δυσκολεύοντας τον έλεγχο του αεροσκάφους). Τότε η έλικα άρχισε να περιστρέφεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα με αποτέλεσμα να υπάρξει μια απότομη άνοδος 1500 ποδιών (500 μέτρων) με τα χειριστήρια των πιλότων να μην μπορούν να ελέγξουν τη λειτουργία του κινητήρα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά την προσπάθεια να αποφευχθεί αυτή την επιτάχυνση μετά την άνοδο των 1.500 ποδών, ο υπ. αριθμ. 2 κινητήρας στην άλλη πλευρά παρουσίασε βλάβη στην πίεση λαδιού και στη συνέχεια αποσπάστηκε λόγω της συντονισμένης δόνησης που προκλήθηκε από την υπερβολική ταχύτητα (overspeed). Το πρώτο κομμάτι χτύπησε το πηδάλιο ανύψωσης και αναποδογύρισε το αεροσκάφος.
Καθώς το αεροσκάφος, σύμφωνα με τον Τούρκο αρθρογράφο, άρχισε να πέφτει με τη «μύτη», το ουραίο τμήμα αποσπάστηκε με τμήματα της έλικας του κινητήρα αριθ. 2 να κόβουν το μπροστινό μέρος (το τμήμα του πιλοτηρίου). «Για να μειώσει την ταχύτητα, ο πιλότος ανέβασε το ρύγχος του αεροσκάφους. Καθώς δεν μπόρεσε να αλλάξει τη γωνία των πτερυγίων της έλικας, ο κινητήρας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την ανώμαλη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει» συνεχίζει το δημοσίευμα.
Κατά τη Hürriyet, το C-130 έπεσε περιστρεφόμενο και τυλίχθηκε στις φλόγες όταν προσέκρουσε στο έδαφος με τους πιλότους να μην προλαβαίνουν να καλέσουν σε βοήθεια καθώς «όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα».
⚡️ 🇹🇷🇬🇪 A Turkish military aircraft is believed to have crashed near the Georgia-Azerbaijan border.— No Brakes (Bez Tormozov) (@beztor_az) November 11, 2025
Georgian media report the incident and have published video footage of the crash. No official confirmation yet.#Georgia #Turkey #Azerbaijan #MilitaryAviation #Beztor #БезТормозов pic.twitter.com/L3f04dPE9d
