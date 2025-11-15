Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Έκρηξη Αστυνομικό Τμήμα

Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας - Βίντεο

Πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί

Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.



Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Κλείσιμο
Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.



Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού - Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν

Γερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε

«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης