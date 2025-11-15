Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας - Βίντεο
Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα της Ινδίας - Βίντεο
Πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 27 τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής σε αστυνομικό τμήμα της πόλης Σριναγκάρ στο ινδικό Κασμίρ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Όπως μεταδίδει το NDTV, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που αστυνομικοί και αξιωματούχοι της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέταζαν εκρηκτικά που είχαν κατασχεθεί.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Νωρίτερα, αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ισχυρή έκρηξη κατέστρεψε το αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.
Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Δελχί, την οποία η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.
🚨BREAKING: Major explosion at the Nowgam Police Station of Srinagar in Jammu and Kashmir, India. pic.twitter.com/BPjmNwb4Ge— World Source News (@Worldsource24) November 14, 2025
🚨 A blast occurred at a police station in the Nowgam area of Srinagar, in India’s Jammu and Kashmir region— Anadolu English (@anadoluagency) November 14, 2025
💥 Explosion triggered a fire in the building, prompting a large response from firefighters and ambulances pic.twitter.com/Qka7nZmsz6
