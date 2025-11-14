Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Iνδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα του Κασμίρ - Bίντεο
Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο
Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ένας ντόπιος αστυνομικός.
Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.
Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.
🚨 🚨🚨 Massive accidental blast at Srinagar's Nowgam Police Station.— Surajmal (@surajmal94) November 14, 2025
2,900kg of seized ammonium nitrate from a JeM terror bust went boom during forensic checks. 8+ injured, vehicles torched, but no terror angle. J&K Police leading the charge on this "white-collar" plot. Stay… pic.twitter.com/eB84bJR19T
Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.
Big Big Breaking 🚨— Global Post Feed (@Globalpostfeed) November 14, 2025
Reports of a massive blast in Nowgam Police Station.
A Massive Explosion sound was heard near Rawalpora, Srinagar airport, Jammu, Kashmir.
Multiple reports of shattering.
CCTV Video 📷
More details are awaited.#Pakistan #india #Afghanistan pic.twitter.com/uTWcwmzgEC
