Iνδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα του Κασμίρ - Bίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Έκρηξη

Iνδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα του Κασμίρ - Bίντεο

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο

Iνδία: Έκρηξη και πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα του Κασμίρ - Bίντεο
Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην πόλη Σριναγκάρ του ινδικού Κασμίρ αργά το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ένας ντόπιος αστυνομικός.

Πυρκαγιά ξέσπασε στο αστυνομικό τμήμα του Νοουγκάμ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, είπε η πηγή αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι θα υπάρχουν θύματα.

Ινδικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα από την πυρκαγιά στο κτίριο. Τα αίτια της έκρηξης δεν είναι προς το παρόν σαφή.


Πριν από τέσσερις ημέρες σημειώθηκε πολύνεκρη έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, την πρωτεύουσα της Ινδίας, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε τρομοκρατική επίθεση.

