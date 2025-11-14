Bloomberg: Πιθανή συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για την πώληση F-35
Ντόναλντ Τραμπ Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν

Ντόναλντ Τραμπ και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την οποία το Ριάντ θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ και ο μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

