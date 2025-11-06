Αφγανιστάν - Πακιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο των δύο χωρών
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Πακιστάν

Αφγανιστάν - Πακιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο των δύο χωρών

Άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται

Αφγανιστάν - Πακιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο των δύο χωρών
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες που ξέσπασαν στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν την Πέμπτη (6/11), για τις οποίες οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται.

Αξιωματούχος νοσοκομείου στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν».

Οι εχθροπραξίες σημειώθηκαν με φόντο τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ χάρη στην οποία μπήκε τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων κατά την εβδομάδα των συγκρούσεων. Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις στην Καμπούλ.

Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν 29, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες μεταξύ των αμάχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ

Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων

Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης