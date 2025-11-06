Αφγανιστάν - Πακιστάν: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε εχθροπραξίες στη μεθόριο των δύο χωρών
Άλλοι έξι έχουν τραυματιστεί με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες που ξέσπασαν στα σύνορα μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν την Πέμπτη (6/11), για τις οποίες οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται.
Αξιωματούχος νοσοκομείου στην περιοχή Σπιν Μπολντάκ της επαρχίας Κανταχάρ στο νότιο Αφγανιστάν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, ενώ άλλοι έξι τραυματίστηκαν».
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 50 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 447 τραυματίστηκαν στην αφγανική πλευρά των συνόρων κατά την εβδομάδα των συγκρούσεων. Άλλοι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από εκρήξεις στην Καμπούλ.
Ο πακιστανικός στρατός από την πλευρά του λέει ότι σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν 29, χωρίς να αναφέρεται σε απώλειες μεταξύ των αμάχων.
Οι εχθροπραξίες σημειώθηκαν με φόντο τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο να εδραιωθεί η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις 19 Οκτωβρίου στο Κατάρ χάρη στην οποία μπήκε τέλος στις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Pakistan has attacked Afghanistan; massive escalation along Spin Boldak border, Kandahar province!— Mihir Jha (@MihirkJha) November 6, 2025
Ironically, Boldak has the famous Pak-Afghan friendship gate, which was attacked by Pak shelling. pic.twitter.com/cdvCDItZpp
