Υπό κράτηση η στρατιωτική γενική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων
Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει
Israeli police and rescue teams are searching for Yifat Tomer-Yerushalmi, the outgoing military advocate general, who has been missing for several hours after last being seen near the northern Tel Aviv beach area. Her car was found abandoned nearby, prompting an urgent response.… pic.twitter.com/1bJ304P4Tn— ILTV Israel News (@ILTVNews) November 2, 2025
Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι «υπό το φως των γεγονότων της χθεσινής νύκτας, η σωφρονιστική υπηρεσία ενεργεί με αυξημένη επαγρύπνηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια της κρατούμενης στο κέντρο κράτησης» όπου βρίσκεται.
Under Fire and Missing: IDF Legal Chief’s Collapse After Rape Tape Leak— Clash Report (@clashreport) November 2, 2025
Israeli Maj. Gen. Yifat Tomer-Yerushalmi, former top IDF lawyer, went missing for several hours amid backlash over her admission that she leaked a video showing rape of Palestinian detainees at the Sde… pic.twitter.com/nrOQsRe7EB
