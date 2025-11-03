Υπό κράτηση η στρατιωτική γενική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων
Υπό κράτηση η στρατιωτική γενική εισαγγελέας του Ισραήλ μετά τη διαρροή βίντεο που δείχνει κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων

Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει

Η πρώην γενική εισαγγελέας του στρατού του Ισραήλ Γιφάτ Τομέρ- Γερουσαλμί τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαρροή βίντεο που δείχνει την κακοποίηση το 2024 Παλαιστίνιων κρατουμένων από Ισραηλινούς στρατιώτες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν- Γκβιρ.

Αφού ανακοίνωσε την παραίτησή της την Παρασκευή η Τομέρ- Γερουσαλμί εξαφανίστηκε την Κυριακή, πυροδοτώντας εικασίες στον ισραηλινό Τύπο ότι αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.



Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Μπεν Γκβιρ ανακοίνωσε ότι «υπό το φως των γεγονότων της χθεσινής νύκτας, η σωφρονιστική υπηρεσία ενεργεί με αυξημένη επαγρύπνηση για να εγγυηθεί την ασφάλεια της κρατούμενης στο κέντρο κράτησης» όπου βρίσκεται.





