Πύραυλος 9M729: Τι είναι το «απαγορευμένο» οπλικό σύστημα του Πούτιν, που το Κίεβο λέει ότι χρησιμοποιήθηκε στην Ουκρανία

«Ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της προμηθεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Τόμαχοκ, οι οποίοι δεν είχαν απαγορευθεί από την INF επειδή τότε εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα. Η Ρωσία λέει πως αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη κλιμάκωση.Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το ρωσικό οπλοστάσιο όπλων μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιεί για να πλήττει την Ουκρανία και εντάσσεται στα απειλητικά σήματα που στέλνει η Μόσχα στην Ευρώπη, την ώρα που ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνική διευθέτηση, λένε δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.«Πιστεύω πως ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», λέει ο Ουίλιαμ Άλμπερκ της δεξαμενής σκέψης Pacific Forum προσθέτοντας ότι ο 9M729 σχεδιάσθηκε για να πλήττει στόχους στην Ευρώπη.Η Ρωσία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik και προχθές, Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι έκανε δοκιμή μιας πυρηνοκίνητης τορπίλης με την ονομασία Ποσειδών.Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη χρήση του 9M729 από τη Ρωσία. Ο Τραμπ διέταξε χθες, Πέμπτη, τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους εκτοξευόμενους από το έδαφος πυραύλους βεληνεκούς 500 - 5.500 χιλιομέτρων, η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς. Η Δύση λέει πως η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει μερικούς πυραύλους 9M729.Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, δεν θα υπόκειται πλέον σε περιορισμούς.«Αν φανεί πως η Ρωσία χρησιμοποιεί στην Ουκρανία πυραύλους με βεληνεκές INF, που μπορεί εύκολα να είναι πυρηνικοί, τότε αυτό είναι ένα ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», λέει ο Τζον Φόρμαν, πρώην βρετανός στρατιωτικός επιτετραμμένος στη Μόσχα και το Κίεβο.