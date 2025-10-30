ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο εκπαιδεύει 23.500 μέλη της Εθνοφρουράς για την αντιμετώπιση ταραχών στις μεγάλες πόλεις

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, η δύναμη αυτή υπάρχει σε εθνικό επίπεδο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Αν και απέφυγε να επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό στρατιωτών, ανέφερε ότι πλησιάζει ήδη το μέγεθος των 23.500 ατόμων που αναφέρονται στα έγγραφα.