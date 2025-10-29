Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Νεκρός 29χρονος μετά από μία γροθιά έξω από μπαρ στην Αριζόνα - Θα γινόταν πατέρας σε λίγες εβδομάδες
Ο δράστης είπε στο δικαστήριο ότι «είχε μια κακή βραδιά»
Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο θάνατος ενός 29χρονου άνδρα που επρόκειτο να γίνει πατέρας, ύστερα από μια μόνο γροθιά έξω από μπαρ στην πόλη Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.
Ο Τόμας Τζον «TJ» Πιτσιτόλα βρέθηκε αναίσθητος στο πεζοδρόμιο έξω από το μπαρ Pattie’s First Avenue Lounge γύρω στις 2:15 τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία της Σκότσντεϊλ. Ο Πιτσιτόλα και δύο φίλοι του είχαν απομακρυνθεί από το κατάστημα επειδή προκάλεσαν αναστάτωση, και λίγο αργότερα, ένας από αυτούς φέρεται να ακούμπησε κατά λάθος μια γυναίκα, προκαλώντας έντονο διαπληκτισμό με μια άλλη παρέα.
Ο καβγάς ξέφυγε γρήγορα και μετατράπηκε σε συμπλοκή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 24χρονος Ντρου Μενέσες φέρεται να χτύπησε τον Πιτσιτόλα στο κεφάλι, προκαλώντας του θανατηφόρα εγκεφαλική κάκωση, σύμφωνα με τη nypost.
«Ο TJ χτυπήθηκε στο κεφάλι και έπεσε αμέσως στο έδαφος», ανέφερε η αστυνομία. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.
Η αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα σε σχέση με το περιστατικό τον Μενέσες και ακόμα τέσσερα άτομα. Ο πρώτος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Οι υπόλοιποι κατηγορούνται για επίθεση.
Η τραγωδία συνέβη μόλις λίγες εβδομάδες πριν γεννηθεί το πρώτο παιδί του Πιτσιτόλα με τη σύζυγό του Κριζάν, σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για να στηρίξει την οικογένεια.
Η νεαρή χήρα περιέγραψε τη τελευταία συνομιλία τους λίγο πριν από το περιστατικό: «Του έστειλα μήνυμα ότι είχα φτάσει σπίτι και εκείνος μου απάντησε πως ήταν περήφανος που έμεινα να φροντίσω τον γιο μας και ότι με αγαπάει», είπε. «Λίγο μετά τις 3:30 είδα ότι η τοποθεσία του άλλαξε στο “επείγοντα περιστατικά” και έτρεξα εκεί με τις πιτζάμες μου», πρόσθεσε συγκλονισμένη.
«Ό,τι ήθελε στη ζωή του ήταν να γίνει ο καλύτερος πατέρας και ο καλύτερος σύζυγος. Αλλά δεν πρόλαβε», είπε η Κριζάν. Η οικογένεια ανέφερε πως, μετά τον θάνατό του, ο Πιτσιτόλα κατάφερε να σώσει πέντε ζωές μέσω δωρεάς οργάνων.
Κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος Μενέσες δήλωσε: «Ήταν μια κακή βραδιά. Δεν έπρεπε να συμβεί έτσι. Δεν είχα καμία κακή πρόθεση».
