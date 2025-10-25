Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε φράγμα στο Μπέλγκοροντ - Οικισμοί κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειαςδήλωσε σήμερα ότι ηέπληξε ένα φράγμα σε τοπικό ταμιευτήρα, προκαλώντας ζημιές.Σε δήλωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή, οανέφερε πως επανειλημμένα πλήγματα μπορεί να πλημμυρίσουν το φράγμα και συνέστησε στους κατοίκους συνοικιών δύο συνοριακών οικισμών, τουκαι της, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να αναζητήσουν προσωρινή διαμονή αλλού.Η περιφέρειασυνορεύει με την ανατολική περιφέρεια τουστην, και έχει υποστεί επιθέσεις από τις δυνάμεις του Κιέβου μετά το ξέσπασμα του πλήρους κλίμακας πολέμου μεταξύ των δύο πλευρών τοΠροσώρας δεν υπάρχει σχόλιο από το