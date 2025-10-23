Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Βίντεο: Ληστεία κατέληξε σε παγίδα, οδηγός εγκλώβισε τους δράστες κάτω από το τζιπ της στη Βραζιλία
Βίντεο: Ληστεία κατέληξε σε παγίδα, οδηγός εγκλώβισε τους δράστες κάτω από το τζιπ της στη Βραζιλία
Οι δύο άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι κάτω από το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες και να χρησιμοποιήσουν έναν γρύλο για να σηκώσουν το όχημα
Οδηγός τζιπ χτύπησε δύο ενόπλους που επιχείρησαν να την ληστέψουν, παγιδεύοντάς τους κάτω από το όχημα μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
Η απόπειρα ληστείας έλαβε χώρα στο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το βράδυ της Τρίτης. Το βίντεο δείχνει το τζιπ να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει το δίκυκλο με τον οδηγό και τον συνεργό του που κρατούσε όπλο.
Οι δύο άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι κάτω από το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες και να χρησιμοποιήσουν έναν γρύλο για να σηκώσουν το όχημα και να τους απεγκλωβίσουν, σύμφωνα με την Daily Mail.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οδηγός, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ήταν στο αυτοκίνητο με τον γιο της όταν οι δύο άνδρες με την μοτοσικλέτα πλησίασαν το όχημά της και ένας από αυτούς χτύπησε το παράθυρό με ένα όπλο, λέγοντας ότι πρόκειται για ληστεία.
Η οδηγός αντέδρασε επιταχύνοντας και χτυπώντας τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οι ύποπτοι να πέσουν και να παγιδευτούν. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ένας τρίτος συνεργός διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με το όπλο.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους άνδρες ενώ ήταν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από το τζιπ. Πρόκειται για τον 25χρονο Τιάγκο Φέλιξ Ντα Σίλβα και τον 18χρονο Τιάγκο Γκαμπριέλ Ντε Πρίτο Ολιβέιρα.
Οι ληστές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 18χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, κατοχή πυροβόλου όπλου και αντίσταση κατά της αρχής.
Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε από την αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας.
Η απόπειρα ληστείας έλαβε χώρα στο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, το βράδυ της Τρίτης. Το βίντεο δείχνει το τζιπ να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να παρασύρει το δίκυκλο με τον οδηγό και τον συνεργό του που κρατούσε όπλο.
Οι δύο άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι κάτω από το αυτοκίνητο μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες και να χρησιμοποιήσουν έναν γρύλο για να σηκώσουν το όχημα και να τους απεγκλωβίσουν, σύμφωνα με την Daily Mail.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οδηγός, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ήταν στο αυτοκίνητο με τον γιο της όταν οι δύο άνδρες με την μοτοσικλέτα πλησίασαν το όχημά της και ένας από αυτούς χτύπησε το παράθυρό με ένα όπλο, λέγοντας ότι πρόκειται για ληστεία.
Η οδηγός αντέδρασε επιταχύνοντας και χτυπώντας τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα οι ύποπτοι να πέσουν και να παγιδευτούν. Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι ένας τρίτος συνεργός διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με το όπλο.
Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους άνδρες ενώ ήταν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από το τζιπ. Πρόκειται για τον 25χρονο Τιάγκο Φέλιξ Ντα Σίλβα και τον 18χρονο Τιάγκο Γκαμπριέλ Ντε Πρίτο Ολιβέιρα.
Οι ληστές διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο 18χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, κατοχή πυροβόλου όπλου και αντίσταση κατά της αρχής.
Η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε από την αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι είχε πλαστή πινακίδα κυκλοφορίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει, καταθέτει μάρτυρας
Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Διάσκεψη των Προέδρων - Σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την
Γεροβασίλη
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα