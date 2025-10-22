Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για πάγωμα των εχθροπραξιών στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου

Ο Ουκρανός πρόεδρος βλέπει δύσκολο, πάντως, η πρόταση του Αμερικανού, προέδρου να υποστηριχθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν - Συνεδριάζει την Παρασκευή η Συμμαχία των Προθύμων, θέλουν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία