Ισραήλ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να παραδίδει σορούς, δεν θα τους επιτεθούμε, λέει εκπρόσωπος του Νετανιάχου
Κατανοούμε πως χρειάζεται χρόνος για να συγκεντρωθούν οι σοροί, αλλά δεν θα περιμένουμε πολύ, το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού - Στο Ισραήλ ο αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της Αιγύπτου
Με τις απειλές του Ισραήλ προς τη Χαμάς για την καθυστέρηση επιστροφής των περισσότερων από τους νεκρούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα να βρίσκονται ακόμα στο τραπέζι, αξιωματούχος του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δήλωσε ότι όσο η Χαμάς συνεχίζει να παραδίδει σορούς, το Ισραήλ δεν θα επιδιώξει να τιμωρήσει την οργάνωση.
«Παίζουν παιχνίδια, θα μπορούσαν να απελευθερώσουν περισσότερες σορούς», ανέφερε ο αξιωματούχος. «Αλλά βλέπουμε ότι τις παραδίδουν. Οπότε αν αυτό είναι συνεχές και βλέπουμε μια σταθερή ροή, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το αντέξουμε. Αλλά την στιγμή που αρχίσουμε να βλέπουμε ότι δεν είναι συνεχές, τότε θα τραβήξουμε το σχοινί».
«Νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα δούμε λίγες περισσότερες σορούς να παραδίδονται», συνεχίζει ο αξιωματούχος. «Χρειάζεται χρόνος. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η εύρεση των σωμάτων και η όλη λογιστική διαδικασία για την παράδοσή τους απαιτεί χρόνο. Το Ισραήλ το κατανοεί αυτό. Και παίρνουμε την απόφαση για το πόσο θα περιμένουμε για αυτό το γεγονός».
«Από τη μία πλευρά, ξέρουμε ότι χρειάζεται χρόνος», συνεχίζει ο αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι «δεν θα αφήσουμε να παραταθεί υπερβολικά. Την στιγμή που το Ισραήλ θα δει ότι απλά παρατείνεται χωρίς λόγο, νομίζω ότι εκείνη θα είναι η στιγμή που θα τα παρατήσουμε».
Σύμφωνα με το αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι eXtra news, ο Ρασάντ συναντήθηκε με υψηλόβαθμους ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι.
Ο Ρασάντ αναμένεται να συναντηθεί με τους υψηλόβαθμους συμβούλους του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ δεν αποκλείεται επαφή και με τον Τζέι Ντι Βανς που έφτασε στο Ισραήλ το μεσημέρι της Τρίτης.
Στο Ισραήλ ο αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της ΑιγύπτουΣτο Ισραήλ έφτασε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, για να συζητήσει το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Νετανιάχου και των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Times of Israel.
