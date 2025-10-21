Ισραήλ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να παραδίδει σορούς, δεν θα τους επιτεθούμε, λέει εκπρόσωπος του Νετανιάχου

Κατανοούμε πως χρειάζεται χρόνος για να συγκεντρωθούν οι σοροί, αλλά δεν θα περιμένουμε πολύ, το μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού - Στο Ισραήλ ο αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της Αιγύπτου