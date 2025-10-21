Σωφρονιστικός υπάλληλος στις ΗΠΑ κρίνεται ένοχος για ανθρωποκτονία με θύμα Aφροαμερικανό κρατούμενο - Δείτε βίντεο

Ο φύλακας που κρίθηκε ένοχος διατρέχει κίνδυνο να φυλάκισης ως και 25 ετών - Δυο συνάδελφοί του αθωώθηκαν, άλλοι πέντε ομολόγησαν την ενοχή τους πριν από τη δίκη