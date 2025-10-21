Σωφρονιστικός υπάλληλος στις ΗΠΑ κρίνεται ένοχος για ανθρωποκτονία με θύμα Aφροαμερικανό κρατούμενο - Δείτε βίντεο

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο φύλακας που κρίθηκε ένοχος διατρέχει κίνδυνο να φυλάκισης ως και 25 ετών - Δυο συνάδελφοί του αθωώθηκαν, άλλοι πέντε ομολόγησαν την ενοχή τους πριν από τη δίκη
Σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στη σοκαριστική υπόθεση του ξυλοδαρμού Aφροαμερικανού κρατούμενου που πέθανε σε φυλακή της πολιτείας της Νέας Υόρκης τον Δεκέμβριο του 2024, επιβεβαίωσαν οι τοπικές δικαστικές αρχές στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα.
Δυο συνάδελφοί του, σε βάρος των οποίων είχαν ασκηθεί διώξεις για την ίδια υπόθεση, αθωώθηκαν. Άλλοι πέντε ομολόγησαν την ενοχή τους πριν από τη δίκη. Ένατος συγκατηγορούμενός τους αναμένεται να δικαστεί τον Ιανουάριο του 2026.
Ο φύλακας που κρίθηκε ένοχος χθες θα μάθει την ποινή που θα του επιβληθεί την 16η Δεκεμβρίου. Διατρέχει κίνδυνο να του απαγγελθεί ποινή φυλάκισης ως και 25 ετών.
Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, 43 ετών, πέθανε τη νύχτα της 9ης προς 10η Δεκεμβρίου, μερικές ώρες μετά τον ξυλοδαρμό του ενώ είχε τα χέρια δεμένα με χειροπέδες, επεισόδιο που κατέγραψαν κάμερες που φόραγαν οι ίδιοι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, στη φυλακή Μάρσι, κοντά στα σύνορα ΗΠΑ - Καναδά.
Τα βίντεο, τα οποία είχε δώσει στη δημοσιότητα η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, δείχνουν τον κρατούμενο, με πρόσωπο αιμόφυρτο, καθώς δέχεται ασταμάτητα χτυπήματα, παρότι μοιάζει να ελέγχεται πλήρως, πάνω σε κρεβάτι ιατρείου φυλακής, με τουλάχιστον έξι άνδρες γύρω του. Επανειλημμένα, φύλακες τον αρπάζουν από τον λαιμό.
Ενώ ο κρατούμενος είναι καθιστός, με τα χέρια δεμένα, εμφανώς τραυματισμένος, φύλακας φορά πλαστικό γάντι, τον πιάνει από τον λαιμό και με τη βοήθεια συναδέλφου του τον στήνει στον τοίχο.
Ο Ρόμπερτ Μπρουκς, που εξέτιε ποινή 12 ετών κάθειρξης για βίαια εγκλήματα, «ακινητοποιήθηκε, ξυλοκοπήθηκε, στραγγαλίστηκε, φιμώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές επανειλημμένα» χωρίς να υπάρχει «κανένας νόμιμος λόγος» για την «επιβολή της τάξης», τόνισε ο ειδικός εισαγγελέας Ουίλιαμ Φιτσπάτρικ στο κατηγορητήριο.
Δέκατος σωφρονιστικός υπάλληλος κρίθηκε ένοχος διότι καθάρισε τον χώρο όπου εκτυλίχτηκαν τα γεγονότα, προσπαθώντας να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία.
Οι ΗΠΑ συνταράσσονται συχνά από επεισόδια με βασικό χαρακτηριστικό την δυσανάλογη χρήση βίας από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης. Το 2020, ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από ασφυξία που του προκάλεσε αστυνομικός κατά τη διάρκεια ελέγχου πιέζοντας τον στον λαιμό με το γόνατο για κάπου εννιά λεπτά, καθώς εκείνος ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα, πεσμένος στο οδόστρωμα, εκλιπαρώντας να του επιτρέψουν να αναπνεύσει, πυροδότησε τεράστιο κύμα αντιρατσιστικών διαδηλώσεων και ταραχών σ’ όλη τη χώρα.
