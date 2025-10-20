Βόρεια Μακεδονία: Ευρεία νίκη του VMRO-DPMNE του Μίτσκοσκι στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών

Για μεγάλη νίκη έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας και αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος - Νέα βαριά ήττα για το αντιπολιτευόμενο SDSM - Χαμηλή συμμετοχή και δεύτερος γύρος στις 2 Νοεμβρίου